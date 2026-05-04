批鄭麗文配合中國羞辱台灣 黃帝穎：舔中內鬼已徹底現形

鄭麗文今表示，賴政府大費周章的結果，換來的是「讓國際看笑話」。黃帝穎對此批評，鄭麗文配合中國羞辱台灣，「舔中內鬼」已經徹底現形。（資料照）

總統賴清德2日突破中國封鎖，順利出訪友邦史瓦帝尼，國民黨主席鄭麗文今（4日）對此表示，賴政府大費周章的結果，換來的是「讓國際看笑話」。律師黃帝穎對此批評，鄭麗文配合中國羞辱台灣，「舔中內鬼」已經徹底現形。

黃帝穎表示，賴清德突破中國封鎖訪問史瓦帝尼，中國外交部與國台辦氣憤跳腳不斷謾罵，而鄭麗文今日也和中國口徑一致，罵賴清德外交突圍是「讓國際看笑話」。

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黃帝穎昨（3日）就已發文預判，賴清德外交突圍將如同一面「照妖鏡」，逼出「舔中內鬼」現形，而今日鄭麗文馬上配合中國辱罵台灣，黃帝穎說，賴清德外交突圍真的如同照妖鏡逼出「舔中內鬼」。

黃帝穎強調，台灣外交受到中國蠻橫壓迫，以干預他國航權、影響飛安的方式來阻止賴清德出訪，鄭麗文為加害者中國找藉口「一中」，然後譴責被害者台灣，並持續配合中國羞辱台灣。最後黃也痛批：「舔中內鬼『鄭麗文之流』擺明胳臂向外彎，簡直民主之恥！」

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