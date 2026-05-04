吳宗憲：國民黨版「3800億+N」與8000億版本質一樣 沒討論誰支持哪個版本

國民黨立委吳宗憲。（記者王藝菘攝）

國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨主席鄭麗文今日表示，黨團多數是堅持黨版的「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8千億的從來都是少數意見。國民黨立委吳宗憲今日表示，黨版與8千億的本質一模一樣，+N就是8千億與3800億的差距，只是說要不要等美國發價書出來再編的問題，兩者的不同在於發價書要先匡給他，或發價書來再給他，就差在這裡而已。黨團當天的討論也沒有說誰支持哪個版本，「所以不要再扣我們誰支持什麼版本，那是非常荒謬的言論」。

吳宗憲說，今天會混亂就是有心人士在造謠興風作亂，台灣關係法是美國的國內法，不是與台灣簽的條約，美方要出售任何武器給台灣，必須經過總統、國會的同意，才會有發價書出來，也就是說台灣向美國購買武器，不是像我們去超商一樣，有生產、有付錢就能拿到，這就是為什麼會有差距出來。

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吳宗憲指出，有3800億是因為美方的發價書已經出來，+N是大家聽說之後整體大約會到8千億上下，+N的意思是美方發價書一來就馬上補上去，所以本質上是一樣的東西。

至於支持哪個版本，吳宗憲表示，當天黨團大會沒有討論出結論，並沒有支持哪一個，今天被妖魔化、一刀切，支持什麼就是擋軍購，不支持什麼是愛國，不可以愚民到這樣，絕對不是花越多錢就叫越愛國，要買台灣最適合用的、要買會交貨的，他絕對百分之百支持國防，因為一家老小都在台灣這塊土地上，沒有雙重國籍也沒有綠卡，他們希望台灣更好，但是很奇怪的是有人會去妖魔化很多事情。

他強調，絕對不是把所有台灣的預算都去買武器才叫愛台，真的要去思考適不適合我們、以及會不會交貨，就像他有小孩，買休旅車一定比買法拉利更適合家庭使用。因為預算彼此會有排擠的問題，這邊發掉一塊錢，那邊民生就少一塊錢，所有人都是用愛國的角度在思考每一件事情，但是最糟糕的是有一些政客去做政治攻擊。

吳宗憲指出，國防採購是一個專業且不容易理解的事情，卻去一刀切的說不支持1.25兆就是不愛國，這是一個很悲哀的事，他在當檢察官時常有一個很感慨的事，在台灣要騙一個人很簡單，但是要告訴他你被騙了，真的不容易，直到最後一刻損失慘重才相信。

吳宗憲表示，國民黨的每一位立委都絕對支持要有充足的國防來防禦一切要侵犯我們的人，我們就活在這塊土地上，在軍事採購上要買台灣適合的武器，要去思考我們的國防戰略是什麼，基於這個大的國防戰略之下，我們需要什麼武器、如何採購，以及是否會因為補給中東或別的地區，而無法交貨，可能現在下訂，15年後才拿得到，各種情況都需要考量。

對於8千億與政院版1.25兆仍有差距，吳宗憲說，很多人罵他們說，這就是一些國內的採購等，為什麼不支持。他百分之百支持商購以及對於國內的軍事採購，但是這部分要像以前一樣回歸年度的常規預算，讓大家加大審查的力道，這樣才不會變成馬桶店買炸藥、小吃店買快篩等問題，「我們是為了人民把守荷包，我不是在阻礙國防，但是卻被有心人說我們在阻礙國防，這是我很傷心的地方。」

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