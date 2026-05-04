謝國樑談基隆捷運 童子瑋：基市府三大能力不足 捷運恐跳票

針對基隆市長謝國樑談基隆捷運可行性評估，今年底出爐；基隆議長童子瑋批評，基隆市政府三大能力不足，基隆捷運恐跳票。（童子瑋提供）

針對今日（4日）有平面媒體刊登基隆市長謝國樑專訪，文中提及基隆捷運二階段議題，基隆市議長童子瑋回應，基隆市政府三大能力不足，基隆捷運支票恐跳票。

童子瑋強調，基隆捷運的可行性評估已經做過不只一次，唯有完整的方案跟說明才是市民的期待，但目前基隆市府的規劃能力、財政能力跟執行力都不足，基隆市政府這三大能力不足，難以期待。

請繼續往下閱讀...

童子瑋強調，他也支持捷運要經過安樂線，但顯然市府方案專業不足，包含路廊、拆遷、工程等問題都無法解決，願景支票無法兌現，未來跳票可能性很高。

有關聯合報今天刊登基隆市長謝國樑專訪，謝國樑被問到有關基隆捷運第二階段從八堵站到基隆火車站路線，究竟是走台鐵舊路廊或者走麥金路？謝國樑說，可行性評估預估今年底完成。如果走台鐵舊路廊，台鐵舊軌道必須拆除建新軌道，保守估計至少7到8年兩種軌道都不能用，對交通影響重大，但若是拉到麥金路，讓更多民眾共用捷運，對運量財務有助益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法