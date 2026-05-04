澎湖武轎之父盧長在辭去武轎總會長 回鍋參選民進黨縣黨部主委

盧長在成功整合澎湖武轎，贏得武轎之父美譽。（盧長在提供）

成立澎湖武轎總會，帶領澎湖武轎文化躍登國際舞台，澎湖「武轎之父」盧長在宣布辭去武轎總會長職務，回鍋參選民進黨澎湖縣黨部主委，承接綠營因陳光復縣長意外摔倒成傷，導致年底五合一佈局大亂的殘局重整大任。

早年澎湖武轎文化，因各廟宇山頭林立，每次出巡導致大小衝突不斷，加上所到之處，檳榔渣、垃圾、酒瓶等垃圾亂丟亂象，因此被外界視為無法浮上檯面宗教文化。直至盧長在創立武轎總會，設立各分會，以嚴格紀律治軍，並派出志工隊隨後沿路打掃街道，才扭轉外界根深蒂固的不好印象，因此盧長在被譽為「澎湖武轎之父」。

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盧長在的退休感言，感謝各分會這10幾年來的支持，讓澎湖武轎文化，在地方遍布到全國，甚至於到國外，打響非常高的知名度，特別感謝武轎會的所有成員，這十幾年的支持，也圓滿的卸任總會長一職。

雖然卸下武轎總會長重責，盧長在將回鍋重新參選民進黨澎湖縣黨部主委，重拾陳光復縣長摔傷出現的變局，將面對「民主戰將」許國英的強力挑戰，5月24日由黨員投票一決勝負。

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