「安鼠之亂」變人命關天！吳靜怡怒批蔣萬安：老鼠咬破花瓶人設

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市鼠患問題持續延燒，隨著新北市淡水區出現今年全台第二例漢他病毒確診個案，民眾的恐慌情緒已近臨界點。政治評論員吳靜怡今（4）日在臉書發文重砲抨擊台北市長蔣萬安的「花瓶市長」形象已被老鼠咬破，跨市鼠患全面拉起「萬安演習」。

吳靜怡指出，台北市的老鼠問題，已經不是市容問題，也不是網路笑話，而是一場正在擴大的公共衛生警訊，長期以來，蔣萬安市長給大眾的印象是精緻、溫和且充滿公關包裝的「花瓶市長」，然而，這層華麗的包裝紙，最近卻被台北街頭亂竄的老鼠給活生生地咬破了。

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吳靜怡續指，今年1月，台北市已出現漢他病毒症候群一位70多歲男性死亡個案，個案住家周邊捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體陽性；更嚴重的是，現在新北市也出現今年第二例漢他病毒症候群個案，一名淡水區70多歲男性確診，經治療後出院，但個案沒有明確老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源仍在調查中。

她直言，這才是真正讓人擔心的地方，大家需要怕的不是只有被老鼠咬，而是不慎接觸到老鼠的排泄物、分泌物與被污染的環境，也就是說，台北市不是大家看到幾隻老鼠很恐慌，而是真的已經出現人命代價，也驗出帶有風險的鼠類環境。

吳靜怡補充，「蔣萬安、老鼠」的網路熱度昨日狂飆四百倍，新北淡水、八里等地陷入恐慌，將萬安為何沒有設立專案小組與市民報告？這不是普通的市政問題，而是市民對首都衛生崩壞的憤怒爆發，諷刺的是台北首都，民眾在雙連、東區甚至大安區卻能看到，兩隻老鼠街頭公然鬥毆、數十隻老鼠公園跑跳、動物園老鼠共生的魔幻寫實畫面、這場跨市蔓延的鼠患，已然演變成一場真正考驗治理能力的「萬安演習」，只是不是在防空演習，而是在防「鼠」演習。

吳靜怡強調，更荒謬的是，市府的解決方案竟然是大規模戶外投藥！蔣萬安一再強調「中央核可環境用藥」，聽起來很安全？但問題是在公園、捷運周邊隨便亂丟藥，老鼠藥盒沒固定好，小孩、寵物一不小心就誤食怎麼辦？而且長期大量投藥只會讓老鼠篩選出具抗藥性的「超級老鼠」，讓後續防治更困難，治標不治本，最可怕的是生態破壞，鳥類、其他小動物誤食後，整條食物鏈都可能出問題！蔣萬安自稱為好爸爸，卻無視整個生態的浩劫。

她質疑，蔣市長如果只會把預算花在撒藥和堵洞，那這就是典型的「花瓶式思維」，只求表面看不見老鼠，而不去思考如何建立科學的生態防線。市府只會甩鍋「中央核可」、只會秀1999數據下降，卻不願面對密集都更把老鼠從老舊建築趕到街上、垃圾管理漏洞、環境清潔不徹底這些根本原因！蔣萬安的「花瓶市長」人設，終於被這群老鼠徹底咬破了！從台北到新北，鼠患已經跨市蔓延，「台北 老鼠」「新北 漢他」「台北鼠患」「漢他病毒」在5月初網路討論熱度暴增，淡水、八里、士林、大同、蘆洲等區指數亮紅燈，這不是巧合，是市民真實的恐懼！

吳靜怡喊話，蔣萬安市長，拜託你別再用口號「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」敷衍大家了！老鼠已經來了、已經吃了、已經住了！現在該做的是真正有效的跨局處、跨縣市整合治理，而不是繼續「萬安演習」讓雙北市民當白老鼠！市府現在最該做的是公布熱區、公開投藥地點、建立防鼠滅鼠進度表、加強市場與餐飲稽查，並把漢他病毒與鉤端螺旋體病的風險講清楚。

最後她說，這場「萬安演習」的考卷，蔣萬安要證明自己不是花瓶，就不要只會站在鏡頭前說漂亮話，請拿出數據、拿出地圖、拿出標準、拿出成效，否則，台北市民看到的不是市長在治理城市，而是蔣萬安在替老鼠做城市壓力測試。

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