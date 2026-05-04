宜蘭縣長藍白合民調國民黨吳宗憲勝出 政壇人士：「藍藍合」才是挑戰

宜蘭縣長選舉，國民黨不分區立委吳宗憲（右二）在藍白合民調中勝出。（記者王藝菘攝）

宜蘭縣長選舉，國民黨不分區立委吳宗憲在藍白合民調出線；政壇人士分析，對於未來選戰，吳宗憲面對的挑戰很多，黨內的「藍藍合」遠比「藍白合」困難。吳空降宜蘭參選，沒有陸戰組織，議長張勝德在黨內民調跌破眼鏡輸給吳宗憲，「被做掉」的傳言迄今仍甚囂塵上，挺張樁腳紛紛跳船支持綠營對手，如何整合黨內「藍藍」勢力才是吳宗憲最大考驗。

藍白民調前，陳琬惠大動作將整個民眾黨拉到宜蘭造勢，柯文哲接連進駐宜蘭4天，整個立院黨團、黨公職幹部都到宜蘭陪陳琬惠掃街造勢，連打多日空戰，態度相當積極。但事實證明，柯文哲到處被嗆貪污犯，還要「他不要亂了」，個人魅力不再，難引領風騷；再加上民眾黨在宜蘭無基層經營實力，在藍綠基本盤的宜蘭，無法撼動局勢，輸給吳宗憲實屬必然。

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吳宗憲在藍白合民調中勝出，其中在與民進黨參選人林國漳的對比民調，仍輸給林國漳；未來的選戰，吳宗憲的挑戰很多，包括他不是宜蘭人，空降宜蘭參選，宜蘭人接受度仍待觀察，但這勢必是選戰過程操作的議題，如何說服宜蘭人，是他努力的目標。

吳宗憲的最大考驗，其實是整合「藍藍」的問題，在國民黨內與議長張勝德民調前，就盛傳國民黨中央屬意吳宗憲，還提出3條件說，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選；而且盛傳陳琬惠只願與吳宗憲藍白合，不願與張勝德合。

擁有雄厚與基層陸戰組織的張勝德在黨內民調意外出局竟輸給吳宗憲，引起挺張椿腳、部分議員、社團幹部的不滿，近期都紛紛轉向支持林國漳。空降宜蘭，缺乏基層組織與陸戰能力的吳宗憲，若未能順利整合「藍藍」，這場戰勢必打得相當艱辛。

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