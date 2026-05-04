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    首頁 > 政治

    立院審議資源回收再利用法草案 朝野有高度共識

    2026/05/04 11:11 記者楊媛婷／台北報導
    立法院社福及衛環委員會審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，環境部長彭啓明會前受訪。（記者廖振輝攝）

    立法院社福及衛環委員會審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，環境部長彭啓明會前受訪。（記者廖振輝攝）

    立院衛環委員會今（4日）審查政院函請審議的「資源回收再利用法修正草案」，草案中將源頭減量、提高資源循環利用率為法案的核心，朝野立委也對擴大管理範圍、產品生命週期等有共識，環境部表示，各委員提案的精神都已融入政院版，認為方向高度一致。

    我國資源回收利用母法迎來重大修正，政院函請立院審議的「資源回收再利用法修正草案」一案今由衛環委員會審查，該草案重點包含將更名為「資源循環推動法」等，環境部表示，隨國際社會將資源循環視為永續發展與淨零排放目標，廢棄物管理已經轉向產品的全生命週期資源管理，另面對國際綠色供應鏈、非法棄置等挑戰，也必須積極推動管理機制轉型，因此這次修法就是以「源頭減量、資源循環」為核心方向，引導產業轉循環經濟。

    環境部表示，這次草案的修正重點在於提出國家整體資源循環計畫、明確跨部會分工，並導入綠色設計、源頭減量等，並訂定循環採購與獎勵機制，也擴大管理範疇到產品的全生命週期，包含從設計、生產、使用到回收再利用等都有全面納入管理。

    這次朝野立委也提出修正版本，修正方向則有高度共識，立委林月琴、王美惠、劉建國、許智傑、王正旭、羅廷瑋等人提案都有提到，應從末端廢棄物回收處理，擴及產品全生命週期資源循環以達「最大化資源循環效益、最小化廢棄物最終處理」目標。

    立院衛環委員會今審議政院函送的「資源回收再利用法」修正草案。（記者楊媛婷攝）

    立院衛環委員會今審議政院函送的「資源回收再利用法」修正草案。（記者楊媛婷攝）

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