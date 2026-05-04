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    首頁 > 政治

    4460攤號稱「全國最大」 台中國際會展中心遭質疑工程執行率差

    2026/05/04 11:03 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員（左起）林祈烽、施志昌質疑台中國際會展中心西側展館，工程執行率差。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員（左起）林祈烽、施志昌質疑台中國際會展中心西側展館，工程執行率差。（記者黃旭磊攝）

    台中國際會展中心（水湳會展中心）東側展館於今年3月啟用，加上規劃中的西側展館，預計2030年總攤約 4460 個，中市建設局長陳大田聲稱，西側完工後展攤為「全國單一會展場館最大」，不過，民進黨台中市議員林祈烽質疑，西側展館執行率未達七成，市府回應，用統包方式招商會加速時程。

    台中市議會今天進行定期會業務質詢，林祈烽質詢建設局，強調台中國際會展中心東西合計4千多攤，號稱是台灣最大會展中心，中央於2024年核定全額編列約60.31億元預算，採「市府出地、中央興建」模式，今年市府分配執行率竟只有67%，其中專案管理勞動就業率嚴重不如預期，影響並拖累施工進度。

    會展中心為中央全額出資、設定地上權70年給經濟部，中央審計部認為執行率偏低，列為預算執行率不佳項目，對此，建設局長陳大田答稱，今年3月啟動西側統包廉政平台暨招標說明，會中有多家營造業及企業主有興趣，表達將用策略聯盟統包共同得標方式，以統包方式進行會提升工程時效。

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