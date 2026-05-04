「不是看到老鼠的人都是青鳥......」 吳欣岱籲北市府用科學方式處理鼠患

「台灣前進」市議員參選人4日舉行「提安鼠之亂解方」記者會。（記者方賓照攝）

台北市近日鼠患頻傳，引起民眾擔憂。台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟跟台灣綠黨組成的第三勢力政治組織「台灣前進」今（4）在台北市議會前召開記者會，批評蔣市府針對鼠患只會「急病亂投醫」，希望台北市接下來可以在科學、數據上做系統性管理。

台北市第二選區（內湖南港）市議員參選人吳欣岱在會上強調，不要覺得「看到老鼠的人全部都是青鳥」，呼籲蔣萬安真的要把這個問題當成是一個市政課題，認真用公衛、用科學手段處理。同時，她建議台北市政府應該要立刻啟動衛生局、環保局以及建管處的跨局處合作，針對熱區進行建築物抽查。

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吳欣岱表示，台北市到底有沒有鼠患？坦白說，所有的市民都在問這個問題，但是非常遺憾的是，連台北市政府都沒有辦法給我們一個很明確的答覆。目前的狀況是，大安區的漢他病毒致死案例發生之後，引起了非常廣泛的關注，原因是漢他病毒不只是被老鼠咬，它其實接觸到老鼠的排泄物、分泌物、尿液，這些東西都有可能會得病。有網友整理了「老鼠地圖」，目前我們有看到有好幾個，這些都是公民參與，可以看到圖片上面密密麻麻的。如果我們點進去網址，可以看到幾乎每一分鐘都有新的市民通報，表示說台北市真的是隨處可見老鼠，變成一個政治話題，但到現在都還沒有聽到台北市政府給我們一個明確的答覆跟客觀數據，真的非常離譜。

她說明，因為事實上在國際之間，大概50、60年前就已經有非常明確的制鼠手段了，而且行之有年；她引述「整合性害蟲管理指引（IPM）」，這是針對所有國際都市、針對鼠患或者是害蟲去進行的科學公衛手段。鼠患有一套客觀的監控模式，建議台北市政府應該要立刻啟動衛生局、環保局以及建管處的跨局處合作，針對熱區進行建築物抽查。

吳欣岱提到，首先，必須要掌握鼠跡盛行率，包括鼠糞、咬痕跟活躍的鼠洞這些指標；同時，環保局應該要去公開各區的「露天垃圾比例」，包括垃圾袋外露、廚餘沒有密封。還有廚餘桶溢出的抽查比例；同時環保局必須要調查垃圾的儲存設備是不是有符合防鼠的標準，比如說垃圾有沒有上蓋、廚餘是否能密封等等。

接下來，她也呼籲建管處應該要將「建築稽查」納入「建築缺口率」的概念，也就是建物中可以讓鼠類進出的孔洞。這個孔洞非常小，我們都知道目前常見的溝鼠，可以把自己縮到小於一公分，這是國際公認的防鼠標準。其實她講的這些數據，大家聽起來會覺得有一點陌生，但事實上，都是國際間行之有年的數據。

吳欣岱強調，台北市作為一個國際都市，在市民因為漢他病毒造成恐慌的時候，卻沒有辦法提供任何客觀數據以供各位公衛專家或者是相關的學者去做參考分析，這個其實真的是一個非常丟臉的事情，因為它讓市民可能會遭遇到的鼠患傳染病問題，變成一個政治問題。坦白說，這不是政治問題，這是科學問題、是公衛問題。會造成這個狀況，其實是因為治理上面的失能，是市政府的失職。

吳欣岱強調，不要覺得「看到老鼠的人全部都是青鳥」，呼籲蔣萬安真的要把這個問題當成是一個市政課題，認真用公衛、用科學手段處理。（資料照）

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