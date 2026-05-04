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    首頁 > 政治

    史瓦帝尼派專機接賴總統 僑民讚對台高度重視

    2026/05/04 10:49 中央社
    總統賴清德（前排中）抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，他並參觀國際會議中心，包括多功能大禮堂、元首會議室及劇院等不同設施，與國王恩史瓦帝三世（前排左）共同見證台史攜手共榮成果。（總統府提供）

    總統賴清德（前排中）抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，他並參觀國際會議中心，包括多功能大禮堂、元首會議室及劇院等不同設施，與國王恩史瓦帝三世（前排左）共同見證台史攜手共榮成果。（總統府提供）

    總統賴清德順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，當地僑民接受中央社訪問表示，賴總統排除萬難抵達，感動不少史瓦帝尼民眾；國王特地派專機接賴總統前來，可見相當重視台灣。

    賴總統正在史瓦帝尼展開國是訪問，僑務委員劉書凱接受中央社訪問表示，前次總統行程被迫取消，改由總統特使、外交部長林佳龍代為參加國王恩史瓦帝三世生日暨登基週年慶典，「這次國王特別幫總統安排專機飛過來，專門招待賴總統，可見史瓦帝尼非常挺台灣。」

    劉書凱指出，史瓦帝尼是個很重感情的國家，上次總統行程被迫取消，無論台灣僑胞或史國官員和民眾，都相當失望，但看到總統特使林佳龍仍想盡辦法趕到，史國人都表示非常感動，覺得台灣很努力、很用心，反而讓史瓦帝尼與台灣的友誼更堅定。

    劉書凱說，「總統還特地錄製影片在外賓晚宴上播放，現場的史國朋友看完後都來跟我說台灣加油，我覺得他們就像我的家人；大家雖然表達失望，但每個人都說正面鼓勵的話。」

    她說，雖然史國的台灣僑民只有100多人，但很團結、關係緊密，「每一次總統前來，大家都很樂意參加，一起去迎接。」

    劉書凱表示，雖然這次總統出訪事前保密到家，很多僑民無法前來參與，但都能感受到史國很重視台灣這個朋友。總統順利抵達後，國王也非常開心，相處氣氛融洽，加深了台灣與史瓦帝尼的雙方邦誼。

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