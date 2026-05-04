生子後！ 國民黨吳宗憲勝出宜縣長初選 陳琬惠：他是藍白最強「隊長」

國民黨、民眾黨持續推動「藍白合」工程，兩黨今接續宣布，宜蘭縣長由國民黨立委吳宗憲（右2）勝出。（記者王藝菘攝）

迎戰年底九合一地方選舉，國民黨、民眾黨持續推動「藍白合」工程，繼上月底宣布新北市長人選由前台北副市長李四川出線後，兩黨今接續宣布，宜蘭縣長由國民黨立委吳宗憲勝出，未來將代表在野陣營對決綠營人選林國漳，搶佔東部關鍵版圖。

國民黨、民眾黨3月簽訂政黨合作協議，確定在新北市、嘉義市及宜蘭縣展開「藍白合」人選共推作業，在嘉義市確定由民眾黨前立委張啓楷出線參選後，兩黨上月中亦啟動新北市長、宜蘭縣長兩地人選電話民調作業；其中，宜蘭縣長採全市話民調1068通，結果今出爐。

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今（4）日記者會原訂上午10時舉行，但稍有延宕，除藍白兩黨參選人吳宗憲、陳琬惠外，國民黨副主席兼秘書長李乾龍，民眾黨中評會主委李偉華等人亦出席見證。

此次宜縣初選僅委由單一民調公司執行。數據結果顯示，在對決民進黨參選人林國漳下，吳宗憲以302票、得票率27.6%，勝過陳琬惠的231票、得票率21.1%，確定代表在野陣營征戰東部關鍵版圖。

對於民調結果，陳琬惠表示，她感謝宜蘭鄉親肯定她過去兩年來努力，而民眾也肯定吳宗憲的「即戰力」，他就是藍白整合選出的「隊長」；她強調，宜蘭未來需要改革、變革，而這次初選並未改變彼此是「隊友」的事實，年底選舉前會繼續支持藍白整合，全力守住宜蘭。

國民黨、民眾黨今（4）公布宜蘭縣長初選民調結果，國民黨參選人吳宗憲（左）、民眾黨參選人陳琬惠（右）一同步入記者會場。（記者王藝菘攝）

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