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    首頁 > 政治

    「阿扁也想見到你」高雄粉絲補簽會人氣高 陳水扁：簽到手抖

    2026/05/04 10:40 記者王榮祥／高雄報導
    「阿扁也想見到你」高雄粉絲補簽會排隊人潮。（記者王榮祥翻攝）

    「阿扁也想見到你」高雄粉絲補簽會排隊人潮。（記者王榮祥翻攝）

    前總統陳水扁今發文表示，原以為5月3日「阿扁也想見到你」高雄粉絲補簽會、會不會「萬人響應，一人到場」，沒想到那麼多人讓阿扁看見，看到大家，阿扁簽到手抖也不覺得累。

    阿扁指出，有人從上午10點就排隊，平均將近3小時的等待，大熱天、沒有椅子坐，大家不辭勞苦，遠從台北下來，粉絲來自全國，或抱著小孩、或推著輪椅，從3歲簽到90歲，一半以上都是年輕朋友。

    他提到除了扁帽、阿扁公仔等扁帽系列產品，競選旗幟、紀念酒，阿扁還簽到結婚證書、退伍令、市長獎獎狀、殘障手冊、紙鈔、棒球及剛列印下來的脆上迷因梗圖；有些東西真的很不好簽，只好在額頭簽「扁」、或在扁帽標籤擠上「水扁」。

    阿扁笑說，不好意思讓川哥委員排隊3個小時，也謝謝邱議瑩、黃捷委員前來獻花，還有議長康裕成拿出阿扁公仔來簽名；感恩3月在脆上許願在結婚證書補簽名的年輕夫妻促成昨天的盛會！感恩諸位熱心與會的阿扁粉絲們，及辛苦服務大家的志工們！看到大家，阿扁簽到手抖也不覺得累！

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