為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    季麟連嗆開除韓國瑜「已翻篇」 鄭麗文：一句話就受傷？韓這麼脆弱？

    2026/05/04 11:36 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文表示，季麟連嗆開除韓國瑜黨籍一事已經過去。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文表示，季麟連嗆開除韓國瑜黨籍一事已經過去。（資料照）

    國民黨因軍購預算版本爆內鬨，副主席季麟連日前在中常會上公開指控立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，要求開除黨籍，為此，前中廣董事長趙少康喊話黨主席鄭麗文應對季做出處置，並確認有無「影武者」。鄭麗文今（4）日表示，這件事已經過去了，「這麼一句話就有傷口了？韓院長有這麼脆弱嗎？」

    鄭麗文在廣播節目《千秋萬事》被主持人問到「處理」季麟連以及其情緒發言造成的「傷口」，鄭麗文回說，自己已經處理過了，她稱當天已經打電話給韓國瑜，強調「沒有傷口啦，這麼一點點，這麼一句話就有傷口了，國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？這件事情已經翻篇、當然已經過去了。」

    鄭麗文還稱，有人故意、不斷要在這上面做文章，要把這件事擴大，「讓人覺得非常奇怪。」她續指，季麟連說他跟韓國瑜幾十年的兄弟，他們倆兄弟的事情會自己解決。

    另外，鄭麗文也強調，季麟連於中常會上脫序、衝動談話，讓大家都非常傻眼，「中央黨部沒有任何人知道」，「沒有什麼陰謀論，不需要在這邊擴大」。她解釋，自己「後來聽說，季（中常會前）有事先跟媒體講說他有要講話，但事實上，我們真的不曉得，所以，當時季有這樣一個過於衝動，過激的發言，實屬意外。」

    鄭麗文並補充，自己在第一時間就說季麟連「情感太過豐沛」，這樣的談話太過衝動，其實，季麟連當時講話並未咬定韓國瑜；不希望大家繼續在這上面做文章，做不必要的發酵和擴大解釋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播