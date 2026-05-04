季麟連嗆開除韓國瑜「已翻篇」 鄭麗文：一句話就受傷？韓這麼脆弱？

國民黨主席鄭麗文表示，季麟連嗆開除韓國瑜黨籍一事已經過去。（資料照）

國民黨因軍購預算版本爆內鬨，副主席季麟連日前在中常會上公開指控立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，要求開除黨籍，為此，前中廣董事長趙少康喊話黨主席鄭麗文應對季做出處置，並確認有無「影武者」。鄭麗文今（4）日表示，這件事已經過去了，「這麼一句話就有傷口了？韓院長有這麼脆弱嗎？」

鄭麗文在廣播節目《千秋萬事》被主持人問到「處理」季麟連以及其情緒發言造成的「傷口」，鄭麗文回說，自己已經處理過了，她稱當天已經打電話給韓國瑜，強調「沒有傷口啦，這麼一點點，這麼一句話就有傷口了，國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？這件事情已經翻篇、當然已經過去了。」

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鄭麗文還稱，有人故意、不斷要在這上面做文章，要把這件事擴大，「讓人覺得非常奇怪。」她續指，季麟連說他跟韓國瑜幾十年的兄弟，他們倆兄弟的事情會自己解決。

另外，鄭麗文也強調，季麟連於中常會上脫序、衝動談話，讓大家都非常傻眼，「中央黨部沒有任何人知道」，「沒有什麼陰謀論，不需要在這邊擴大」。她解釋，自己「後來聽說，季（中常會前）有事先跟媒體講說他有要講話，但事實上，我們真的不曉得，所以，當時季有這樣一個過於衝動，過激的發言，實屬意外。」

鄭麗文並補充，自己在第一時間就說季麟連「情感太過豐沛」，這樣的談話太過衝動，其實，季麟連當時講話並未咬定韓國瑜；不希望大家繼續在這上面做文章，做不必要的發酵和擴大解釋。

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