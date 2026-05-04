賴清德出訪衍伸3種ATA 謝志偉點出「賣台的ATA」

謝志偉4日發文表示，此次賴清德出訪事件衍生出三個「ATA」，除了台灣的ATA，還有中國的ATA，以及「賣台的ATA」。（圖擷取自賴清德臉書粉絲專頁）

總統賴清德2日突破中國封鎖順利出訪友邦史瓦帝尼，賴清德本次出訪是採用秘密抵達然後宣布的元首出訪「ATA模式」，駐歐盟代表謝志偉4日發文表示，此次事件有三個「ATA」，除了台灣的ATA，還有中國的ATA，以及「賣台的ATA」。

謝志偉表示，ATA即「抵達後公開」，此次賴清德總統突破中國的重圍與封鎖，成功出訪史瓦帝尼，可謂意義重大，而此役之中ATA指涉的面向不止一個，而是三個。

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謝志偉指出，台灣的ATA（Arrive then Announce）是「抵達，然後公開」；中國的ATA（Awake then Angry）是「醒來，然後氣炸」；賣台的ATA（Appease then Appendix）是「跪舔，然後報廢」。

謝志偉解釋，「Appendix」是盲腸，本義為「增掛之物」，此「增」在此通「蹭」，指「多餘到令人嫌棄」之意；「掛」指「附」，無自主性也。

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