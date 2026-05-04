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    首頁 > 政治

    台場變台灣？ 疑網軍跑錯棚出征日本音樂祭 大翻車被抓包狠酸

    2026/05/04 11:04 即時新聞／綜合報導
    日本東京台場週末舉行大型偶像音樂祭「IDOL SUMMER JUNGLE GOLDEN」，吸引萬名粉絲共襄盛舉。（擷取自@samajan_idol/Threads）

    日本東京台場週末舉行大型偶像音樂祭「IDOL SUMMER JUNGLE GOLDEN」，吸引萬名粉絲共襄盛舉。（擷取自@samajan_idol/Threads）

    日本東京台場週末（2日、3日）盛大舉行「IDOL SUMMER JUNGLE GOLDEN」偶像音樂祭，現場湧入萬名觀眾。一名台灣網友在社群平台Threads 分享現場盛況，並寫下「台場宗教現場」，形容偶像與粉絲互動的狂熱氣氛。未料，貼文下方竟湧入大批帳號瘋狂洗版，絲毫沒發現影片中的地點在日本。

    這些疑似網軍的帳號紛紛在該文底下開砲，酸言酸語包括「在台灣唱這種奇怪的日文歌，還搞得跟邪教一樣，台灣真的沒救了」、「九成青鳥？」、「一群義和團，在練義和拳」、「憨兒」、「跟紫衣神教沒兩樣」、「底層祭」、「一個核彈下去剛好」、「阿娘為⋯好多沒文化的人，真可惜」。

    這種「看到黑影就開槍」的行為，立刻被廣大網友識破，直指這是一場因為關鍵字設定錯誤引發的大型翻車現場，「台場在日本，怎麼一堆網軍看到一個台就在出征，是自動回覆的關鍵字沒有設定好嗎」、「留言區證明有針對『台』字或特定挺台立場的攻擊網軍，很多點進去看所在地都有問題或者發文明顯神秘，有的甚至自介還想裝青鳥或台派呢」、「米納桑尼們觸發到網軍關鍵字了啦，才不是什麼政治廚勒連人都不是好嗎」、「留言區就是台派每天會觸發的攻擊帳號」。

    網友紛紛留言反諷：「留言區藍白蟑螂有夠好笑 看到台字就開噴臺灣」、「沒想到台場已經被台灣收納土地一部分了」、「AI網軍抓錯關鍵字浪費KPI實例」、「笑死，網軍關鍵字『台』，看到就開噴，中國、藍白是不是還在石器時代」、「這一『台』就是網軍跑錯棚的現場直播」。

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