賴總統成功訪史國 鄭麗文唱衰：大費周章讓國際看笑話

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問。（總統府提供）

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，大費周章的結果，換來的是「讓國際看笑話」，她「由衷地希望賴總統能早日平安回到台灣」，但是這樣子的戲碼「難道還要一而再、再而三上演嗎」？終歸到底還是要嚴肅面對中華民國的外交困境，「如何真正實質的突破，以及擴大我們在國際社會的參與，才是問題的癥結所在」。

鄭麗文說：「希望國安會、總統府能好好深思，聽不進去沒關係，2028我們政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣子的困境與窘境。這種總統就是要早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴。」

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鄭麗文今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，當年馬英九前總統用心良苦的外交休兵，才是真正能鞏固台灣的邦誼、擴大台灣的國際空間，但馬前總統8年外交休兵取得的重大成果，民進黨不屑一顧，不接受九二共識之後，我們就看到斷崖般的斷交，非洲本來有好幾個邦交國，現在只剩下一個史瓦帝尼，而總統要出訪是百般艱難，雖然去了但是整個過程難道不讓我們覺得應該要深思嗎，是誰把自己變得如此窘迫，被迫逼到牆角。

鄭麗文表示，一個國家需要外交關係，除了主權的問題之外，還有很多我們在國際上行走需要各種的邦誼交流，乃至於保障我們自己的國民在世界各地的權利，不是只是為了一個總統的面子而已，任何國家的制度、尊嚴，終歸到底是為了人民的利益，不是為了總統的面子，我們大費周章的結果，換來的是讓國際看笑話，她由衷的希望賴總統能早日平安回到台灣，但是我們永遠不能真正面對台灣外交困境嗎？這樣子的戲碼難道還要一而再、再而三上演嗎？終歸到底還是要嚴肅面對中華民國的外交困境如何真正實質的突破，跟擴大我們在國際社會的參與，這才是問題的癥結所在。

鄭麗文說，不需要迴避問題，真正面對中華民國的問題，希望國安會、總統府能好好深思，聽不進去沒關係，2028我們政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣子的困境與窘境。這種總統就是要早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴。

鄭麗文還說，今天不只是無法過境非洲國家，也無法過境美國，520馬上就到了，賴總統即將就職滿2年，是破天荒第一個民選總統無法過境美國，這是否也應該要說明、面對的。

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