非洲聯盟理事會主席喊話國家主權不容妥協 外交部：非洲公民社會對霸權已覺醒

「非洲聯盟經濟、社會及文化理事會」（AU ECOSOCC）主席Louis Cheick Sissoko 3日於社群媒體發文，針對近期國際間發生外部勢力干涉塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲國家領空事表達憤慨。（圖擷取自Louis Cheick Sissoko臉書）

「非洲聯盟經濟、社會及文化理事會」（AU ECOSOCC）主席Louis Cheick Sissoko 3日於社群媒體發文，針對近期國際間發生外部勢力干涉塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲國家領空事表達憤慨。外交部對其堅定立場深表認同，AU ECOSOCC作為非洲聯盟與非洲公民社會的對話機制，Sissoko的發言明確代表非洲公民社會對於外部霸權宰制非洲的現象已有所覺醒。

外交部指出，Sissoko在貼文中明確強調國家主權不容妥協，呼籲要尊重各國選擇合作夥伴的自主權，其表態不僅是針對賴總統稍早出訪受阻的有力聲援，更精準指出外部干預恃強凌弱的癥結，以及充分展現非洲意見領袖堅拒外力干涉、捍衛國際公平正義的堅定信念。

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另外，外交部表示，他們也注意到AU ECOSOCC作為非洲聯盟與非洲公民社會的對話機制，Sissoko此番發言更明確代表非洲公民社會對於外部霸權宰制非洲的現象已有所覺醒。

外交部重申，中華民國台灣、非洲各國及非洲聯盟均高度重視國家主權與自主意識，並致力於建立對等、互惠的國際關係。面對特定國家將政治黑手伸入國際航空及經貿領域，意圖破壞國際常規，我國絕不會退縮，將持續與非洲友好國家及友人深化合作、共同捍衛平等交往的原則，並堅決抵禦各類形式的外交脅迫，攜手守護基於尊重與信任的國際秩序。

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