民眾黨竹縣議員議會質詢 當面喊話楊文科「國民黨應禮讓竹北市長」

民眾黨新竹縣議員林碩彥（右）今日在議會總質詢中，當面向身兼中國國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科遞「橄欖枝」，重申「聯合治理」的選戰佈局。（記者廖雪茹攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥今日在議會總質詢中，當面向身兼國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科遞出「橄欖枝」，重申「聯合治理」的選戰佈局，籲國民黨應評估禮讓竹北市長候選人給民眾黨，確保藍白合作，穩住新竹縣長大局，不致於出現少數民意主政的情況。

對此，楊文科回應時，第一時間先稱橄欖很棒，更是寶山鄉的農特產。接著針對林碩彥所提問題，表示此屬黨務事務，目前在議會應談縣政；但甫接國民黨新竹縣黨部主委，其所言內容事前他並不知情，不過所提數據未來都會納入參考，以鄉親服務為重點。關於年底選舉，國民黨將按選委會期程進行，黨的部分預計5月8日公布提名辦法，他相信黨中央和地方黨部都會來思考如何來合作。

請繼續往下閱讀...

林碩彥表示，數據顯示新竹縣非鐵藍一塊，合作才是勝選唯一解，從2024年立委選舉結果來看，警訊已經出現。雖然國民黨最終在兩個選區皆勝出，但數據顯示非藍陣營的總票數與國民黨已相差無幾，顯示基層民意結構正在悄然改變。

林碩彥表示，根據2024年立委選舉得票統計，非國民黨陣營的總票數（16萬1308票）與國民黨陣營（16萬1567票）僅差距259票。這顯示只要非藍勢力達成初步整合，國民黨在地方的優勢將不復存在。

為防範縣長大局變數，他向楊文科遞出「橄欖枝」，強調民眾黨在竹北絕不會缺席，楊縣長身為主委，應思考縣政接棒的延續性，由民眾黨優秀人員接手竹北，落實「聯合治理」精神。

林碩彥呼籲，希望楊文科縣長能展現魄力與整合手段，積極與黨中央溝通，將竹北市長禮讓給民眾黨，以符合聯合治理精神。若國民黨堅持在竹北派人導致藍白分裂，難保縣長選局不會產生變數。唯有雙方展現誠意、整合地方同志，才能守護新竹縣的未來發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法