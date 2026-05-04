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    首頁 > 政治

    賴清德出奇招訪史瓦帝尼 凌濤批國安便宜行事

    2026/05/04 09:39 記者鄭淑婷／桃園報導
    賴清德總統出訪史瓦帝尼，桃園市議員凌濤今（4）日在臉書發文質疑國安便宜行事，中華民國國民為元首安全捏一把冷汗，更想問「賴清德總統怎麼安全回國？」（資料照）

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，桃園市議員凌濤今（4）日在臉書發文質疑國安便宜行事，中華民國國民為元首安全捏一把冷汗，更想問「賴清德總統怎麼安全回國？」（資料照）

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，桃園市議員凌濤今（4）日在臉書發文質疑國安便宜行事，中華民國國民為元首安全捏一把冷汗，更想問「賴清德總統怎麼安全回國？」

    凌濤指出，兩岸關係未解，中共打壓台灣外交造成國人反感，但國家元首的安全不能等閒視之，不能為創造紅利而便宜行事，此次賴總統秘密前往我國邦交史瓦帝尼，外交部、民進黨立委說這是ATA（Arrival then announced）模式的外交突圍，但外交部及國安團隊若真認為秘密行動是突圍解方，那為何先前要大動作預告賴總統即將前往史瓦帝尼，再臨時取消行程，害自己碰一鼻子灰？現在宣揚的ATA出訪模式，不正打臉過去賴政府的外交國安判斷嗎？賴政府敲鑼打鼓，中共隨隨便便就跳進圈套打壓，造成台灣人民反感，到底有沒有思考能力？

    凌濤指出，賴政府上任至今將屆兩年，除無法過境美國本土，連邦交國家也無法循例搭乘專機前往，這次前往史國搭乘的飛機，甚至還是2018年蔡英文出訪史瓦帝尼時，華航以4億元「半買、半相送」售出給史國當國王專機的A340飛機，代表賴政府的外交困境至今難以自立，窘迫到若非馬英九、蔡英文的外交遺產，賴清德到現在或許連國門都還踏不出去。

    凌濤表示，堂堂國家元首搭乘他國飛機出訪可謂史無前例，外交團隊有必要告訴國人國安的SOP為何，包括史國專機配備有無如空軍一號般，配備加密通訊設備，確保與衡山指揮所的連線？史國專機駕駛、機上組員、維修人員非我國籍，有無國安疑慮？隨行人員做最大的精簡，可否確保元首安全？若出訪期間通訊中斷、遇飛安危機不能視事，副總統能否在第一時間代行總統職權？

    凌濤強調，台灣不該放棄任何一點走出世界的機會，但外交不是兒戲，不該成為內宣的工具，元首安危與國家安全休戚與共，不可不慎。

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