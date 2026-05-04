澎湖縣長陳光復眼睛可睜開 年底選戰妻子「代夫出征」可能性高

陳光復夫人吳淑瑾代夫出征可能性高，最快五月中旬揭曉。（記者劉禹慶攝）

今年大年初一摔倒昏迷，至今仍在高雄榮總治療的澎湖縣長陳光復，他的粉絲專頁今（4）日貼出3月中旬就能睜眼，目光隨聲音移動，但隨澎湖年底縣長選舉期限迫近，綠營「換將」已勢在必行，陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」呼聲最高。

陳光復臉書粉絲專頁今透露陳光復最新狀況，3月中旬就能睜開眼睛，並進入復健訓練，但過程中頻頻發生「瞪人」的現象，原因是陳光復年幼時被野雞啄傷，造成一眼失明的殘疾，然而這個創傷並沒有影響他，家庭與信仰造就了他既開朗又堅強的性格，經歷美麗島事件後，一頭栽進了政治圈，一心為台灣民主打拚。

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26歲第一次參選高雄市議員，想要一鳴驚人，於是學起當年以色列國防部長戴陽，一眼失明戴眼罩的形象，「獨眼龍陳光復」也被傳播開來，陳光復「一目了然」，全憑用心。陳光復昏迷後，大女兒力帆為照顧父親，辭去日本公務機關工作，據透露，陳光復聽聞血壓直飆160，把醫護人員嚇了一大跳。

雖然陳光復狀況有逐漸好轉趨勢，但幾已「確定」無法適應選戰緊繃強度，綠營原本有意徵召馬公市長黃健忠披掛上陣，但因「夫人派」支持者動作頻頻，連署、感恩茶會、支持看板高高掛，近日傳出黃健忠「婉拒」黨中央徵召，爭取馬公市長連任，吳淑瑾出線機會大增，最快在5月中旬後公布。

澎湖縣長陳光復一眼失明，以獨眼龍形象闖蕩政壇。（陳光復臉書粉絲專頁提供）

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