不想與「他」同場競爭 8年前李四川主動退出新北市長選戰

國民黨新北市長參選人李四川（左）與議長蔣根煌義結金蘭，獲全力相挺。（記者翁聿煌攝）

國民黨今年底新北市長選戰由前副市長李四川上陣，新北市長侯友宜也公開站台大讚他是最佳人選；其實2018年新北市長朱立倫8年任期屆滿，時任副市長侯友宜、李四川都是呼聲很高的繼任人選，最後由侯友宜出馬參選，李四川先後到高雄市、台北市擔任副市長，繞了一圈再回新北，知情人士肯定李四川以大局為重、腳踏實地的穩健風格，如今參選天時、地利、人和「捨川其誰」。

李四川16年前就在前台北縣長周錫瑋任內擔任副縣長，周錫瑋相當肯定他不爭功、做實事的態度，2010年朱立倫擔任台北縣改制後新北市首任市長，李四川已打包行李準備返鄉回屏東小琉球開民宿，但是國民黨器重李四川的能力，他又被留在朱立倫身邊，和侯友宜一起當副市長。

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當時侯友宜對於色情、賭博違法行業斷水斷電的強勢執法作風與形象，獲民眾好評，但也得罪不少既得利益者；議會則有李四川一肩扛起，李四川對議會不分藍綠、跟議員稱兄道弟，許多困難問題交給李四川都能迎刃而解，朱立倫對李四川「你辦事我放心」，在朱自己接下國民黨主席後，更把李四川放到黨秘書長位置，遇到洪秀柱參選事件時，是李四川面諫主席朱立倫「你再不出來，國民黨就要垮了」，於是國民黨著手「換柱」事件，朱立倫不得已倉促上陣參選2016總統大選。

知情人士指出，當朱立倫面對2018新北交棒議題時，李四川、侯友宜「手心手背都是肉」，李四川在市議會全力相挺下，起心動念和朱立倫討論，據指出，朱立倫出示「內參民調」，李四川於是決定以大局為重退出競選；接近川伯人士指出，當時李四川最主要考量是，老長官周錫瑋也參加2018黨內初選，李四川念及雙方舊情不願出馬爭取，這樣的遺憾也是侯、李之間被傳出「瑜亮情結」的由來，但如今侯友宜力挺李四川，也算是化解雙方的心結。

知情人士說，不論李四川當年未參選背後原因是那一種，都可以看出李四川以大局為重、不喜歡爭功的個性，他如今參選，所以他以前廣結的善緣都站在他這一邊相挺，成為李四川最大的優勢。

國民黨新北市長參選人李四川（中）與市長侯友宜（右）曾被傳有「瑜亮情結」。左三為國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（記者翁聿煌攝）

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