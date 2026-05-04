台灣接連展現外交實力 張育萌：對岸情報系統肯定焦頭爛額

總統賴清德突破中國封鎖，2日搭乘專機抵達史瓦帝尼進行國是訪問。（圖擷取自賴清德臉書粉專）

總統賴清德突破中國封鎖，2日搭乘專機抵達史瓦帝尼進行國是訪問，中國對此痛罵賴清德出訪是「偷渡式外交」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌細數我國近兩週的外交行動，並笑說「川習會前夕搞這齣，北京不只緊張，對岸整個情報系統肯定都焦頭爛額」。

張育萌指出，總統賴清德原訂的史瓦帝尼航程因受阻取消，東非三國無預警取消飛航許可，所以原本航線必然有風險，不過在兩天後，外交部長林佳龍改飛往維也納，再從維也納轉機抵達史瓦帝尼。

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張育萌表示，當時因為航程改變，所以台灣沒能趕上史瓦帝尼國王的登基慶典，但是林佳龍還是親自出席了外賓晚宴，也就是這趟行程讓兩國達成共識，促成賴清德搭上史瓦帝尼專機前往友邦，展開國是訪問。張育萌也提及台史兩國關於這架班機的緣分，表示兩年前賴清德就職時，史瓦帝尼國王就搭著這班專機來台灣。

此外，張育萌提到，在賴清德出訪期間，台灣海軍敦睦艦隊3日抵達中美中友邦瓜地馬拉，這趟旅程一路從太平洋的馬紹爾群島，接連抵達聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森、貝里斯，最後再抵達瓜地馬拉，這也是睽違8年再度訪問瓜國。

而在賴清德飛往史瓦帝尼的兩天前，林佳龍與海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）慶祝台灣與海地自1956年以來建交70周年；本週巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）將二度訪台，賴清德回台後於本週五（8日）就會以軍禮歡迎巴拉圭訪談。

張育萌強調：「難怪北京會這麼急得跳腳，因為台灣不只突圍，還連續展現外交實力。川習會前夕搞這齣，北京不只緊張，對岸整個情報系統肯定都焦頭爛額。」

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