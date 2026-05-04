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    首頁 > 政治

    民眾黨中市議員現提名6席 打出「民眾台中隊」團體戰口號

    2026/05/04 06:18 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨台中市議員現今已提六席，將打團體戰。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市議員現今已提六席，將打團體戰。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨此次在台中市已確定提名6席，未來有可能透過徵召再增加２席，民眾黨前主席柯文哲曾表示希望台中市至少上3席，能成立一個黨團，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，民眾黨資源少，中市議員的選戰除依議員各自特色競選，更將打團體戰，打出「民眾台中隊」的口號，會安排重量級人物到台中市助選，讓民眾黨當選席次超3席以上。

    民眾黨目前已完成提名第2選區（清水梧棲沙鹿）的陳永祥、第4選區（后里豐原）的連小華、第6選區（西屯）劉芩妤、第8選區（北屯）邱于珊第12選區（太平）提名許書豪，第13選區現任市議員江和樹，共六選區的提名，目前許瑞宏則爭取第10選區（中西屯）、楊寶楨爭取第11選區（東南區）黨中央的徵召，若獲徵召，民眾黨就有八名市議員參選人，跟目前只有一席爭取連任江和樹，實力大增。

    陳清龍表示，民眾黨是小黨，資源有限，因此要打團體戰，已為此次的選戰打出「民眾台中隊」，會經常邀請前黨主席柯文哲、黨主席黃國昌等人帶領大家一起打選戰。

    陳清龍表示，由於目前民眾黨在此次的縣市長有多個被提名，如嘉義市長參選人張啟楷等人來助選。

    陳清龍強調，各地選區的市議員參選人有其特色，會依其各人特色來競選，而打團體戰時，就打出「民眾台中隊」，展現民眾黨的團結。

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