為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    築間老闆想撕「草店」標籤 陳智菡發照力挺反讓網笑：草店無誤！

    2026/05/04 00:22 即時新聞／綜合報導
    陳智菡PO自己到築間吃飯的照片。（圖翻攝自陳智菡臉書）

    陳智菡PO自己到築間吃飯的照片。（圖翻攝自陳智菡臉書）

    台灣知名連鎖火鍋品牌「築間」近期因老闆林楷傑過往的政治言論遭網酸「草店」，林楷傑沉默數個月跳出來發聲，想要撕掉標籤，沒想到3日被民眾黨立院黨團主任陳智菡「PO照打臉」，鄉民看到後笑翻。

    前議員王浩宇前陣子在社群發問為何越來越少台灣人去吃築間，大批網友批評因為是「草店」、老闆明顯是小草，所以不願去消費。築間被貼上標籤數月後，林楷傑打破沉默，用築間的官方Threads帳號發文強調，自己沒有特定支持過哪個政黨，「希望這樣不存在也不真實的政治留言，別再持續了……大家都在這塊土地一起生活，沒有實據的網路上莫名詆毀任何人，是沒必要的。」

    沒有想到陳智菡跳出來聲援，3日晚間在臉書PO出自己到築間吃飯的照片，「說台灣人不吃的根本是世紀謊言，每次來都爆滿好嗎！」網友們看到後笑翻，「這照片是在幫還是害他？」、「可是人家想切割ㄟ」、「請多多去吃，最好把店名一起講，幫大家避雷」、「好吃到店名不敢說」、「看完這篇，以後不去吃了」、「證明是草店無誤」、「築間老闆表示：X！」、「標籤要被妳這貨貼回去了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播