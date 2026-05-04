築間老闆想撕「草店」標籤 陳智菡發照力挺反讓網笑：草店無誤！

陳智菡PO自己到築間吃飯的照片。（圖翻攝自陳智菡臉書）

台灣知名連鎖火鍋品牌「築間」近期因老闆林楷傑過往的政治言論遭網酸「草店」，林楷傑沉默數個月跳出來發聲，想要撕掉標籤，沒想到3日被民眾黨立院黨團主任陳智菡「PO照打臉」，鄉民看到後笑翻。

前議員王浩宇前陣子在社群發問為何越來越少台灣人去吃築間，大批網友批評因為是「草店」、老闆明顯是小草，所以不願去消費。築間被貼上標籤數月後，林楷傑打破沉默，用築間的官方Threads帳號發文強調，自己沒有特定支持過哪個政黨，「希望這樣不存在也不真實的政治留言，別再持續了……大家都在這塊土地一起生活，沒有實據的網路上莫名詆毀任何人，是沒必要的。」

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沒有想到陳智菡跳出來聲援，3日晚間在臉書PO出自己到築間吃飯的照片，「說台灣人不吃的根本是世紀謊言，每次來都爆滿好嗎！」網友們看到後笑翻，「這照片是在幫還是害他？」、「可是人家想切割ㄟ」、「請多多去吃，最好把店名一起講，幫大家避雷」、「好吃到店名不敢說」、「看完這篇，以後不去吃了」、「證明是草店無誤」、「築間老闆表示：X！」、「標籤要被妳這貨貼回去了」。

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