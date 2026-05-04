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    首頁 > 政治

    駐美代表：台願與中國進行對話 但對話需出於實力

    2026/05/04 01:05 中央社
    我駐美代表俞大㵢。（資料照，駐美代表處提供）

    我駐美代表俞大㵢。（資料照，駐美代表處提供）

    中國對台威脅持續之際，駐美代表俞大㵢近日表示，台灣堅信「靠實力確保和平」，願意針對台灣海峽和平穩定與中國進行對話，但對話需出於實力；他強調，擁有堅實國防是面對強大挑釁者或敵人的最佳自我防衛方式。

    駐美代表處表示，大紀元時報（The Epoch Times）節目American Thought Leaders昨天刊播俞大㵢專訪影片，談及中共對台威脅及台美關係等多項議題。

    俞大㵢在專訪中指出，中國稱台灣是美中關係中的最大風險因素，但他認為應該反過來說，中國才是台灣海峽及太平洋地區和平穩定的最大風險因素，「他們才是挑釁的一方」。

    關於近期美軍對委內瑞拉發動軍事行動、伊朗戰爭等局勢發展，他認為，這展現了美國運用必要工具來解決問題或達成目標的決心，顯然也對印太地區，特別是台海，有參考意義。

    另外，俞大㵢表示，台灣位處第一島鏈，面對中國持續軍事整備及威脅、灰色地帶行動及經濟脅迫等挑戰，將持續強化自我防衛能力及社會韌性，以維護台灣民主。

    他強調，台灣堅信「靠實力確保和平」（peace through strength），願意針對台海和平穩定與中國進行對話，但對話需出於實力。「擁有堅實的國防是最好的出路，也是在面對強大挑釁者或敵人時，最佳的自我防衛方式」。

    他指出，台灣近年大幅提升國防支出，以提升自我防衛能力，政府目前也試圖推動400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算。

    在經貿方面，俞大㵢表示，台灣是美國在科技、半導體、AI發展及供應鏈安全等領域的夥伴；台美經貿及投資關係持續深化，台灣已成為美國第4大貿易夥伴，雙方今年初也簽署了投資合作備忘錄及對等貿易協定。

    他說，期盼美國在不久的將來通過台美避免雙重課稅相關法案，進一步促進台美投資互動。

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