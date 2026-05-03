應佳妤參選搶小草票？吳怡萱：民眾黨中正萬華我是「唯一提名」

民眾黨台北市議員中正、萬華參選人吳怡萱。（記者董冠怡攝）

台北市議員第五選區（中正、萬華）共有8個席次，但年底參選，民進黨、國民黨各提名4人，民眾黨1人、無黨籍1人。民眾黨提名的吳怡萱曾說，會在藍、綠夾擊中，把民眾黨的支持者都找出來投她一票，今（3）日受訪時進一步表示，民眾黨已從4年前被視作「網路政黨」，走入地方，而且支持者反應熱絡；被問到應佳妤將以無黨籍參選，分析指其也想拿小草的票，她回應，民眾黨在中正、萬華「唯一提名吳怡萱」。

吳怡萱表示，台灣民眾黨跟4年前已大不相同，過去很多人認為我們就是「網路政黨」，但經歷幾次選戰、公投等行動，現在走進地方都會得到很多收穫，越來越多人會主動來跟她說，他們是黨員、支持者，反應熱絡。

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吳怡萱指出，每個人選舉都會努力拓展更多票源，她也一樣，但最重要的是，候選人要拿出政見、理念說服選民。至於外界認為應佳妤會搶到小草的票，她說，已有小草自主幫我喊出「應佳妤加油、票投吳怡萱」，相信小草們會很清楚知道，台灣民眾黨在中正萬華「唯一提名吳怡萱」。

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