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    首頁 > 政治

    中國怒嗆賴清德「偷渡式外交」 林濁水：當年這副總統才是……

    2026/05/04 00:33 即時新聞／綜合報導
    賴清德順利訪問史瓦帝尼。（圖取自賴清德臉書）

    賴清德順利訪問史瓦帝尼。（圖取自賴清德臉書）

    總統賴清德突破中國外交封鎖，順利抵達友邦史瓦帝尼，讓中方氣壞，痛罵這是「偷渡式外交」。對此，前立委林濁水表示，這次賴總統搭的是史瓦帝尼國王的專機，史國總理親自迎接，這當然不是什麼「偷渡式外交」！

    林濁水3日在臉書發文，「一覺醒來，發現賴總統已經在史瓦帝尼，令人振奮，大大吐了一口鳥氣。唉，美好的一天。違背一中原則！中共氣壞。違背又怎樣？一中原則早突破太多次了。為什麼？因為一個中國原則太一廂情願，和兩岸兩國的現實太脫節了。虛不勝實，理所當然。」

    他接著說：「中南海高嗆『偷渡外交』！很難聽，但當然不是。『偷渡外交』？那是2002年呂副總統繞過印尼中央和不對頭的雅加達省長蘇特里尤索那（Sutiyoso）講好飛印尼，結果被印尼官方拒絕入境的事件。這次搭史國專機，由史國總理到機場親迎，夠體面，偷什麼渡外交。」

    最後林濁水吐槽國民黨，「國民黨原頻頻唱衰咎由自取，不承認九二共識，寸步難行。現在看看沒有九二共識有什麼了不起？國民黨倒不必尷尬，但是清醒過來很益健康，很要緊。」

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