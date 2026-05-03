鼠軍入侵信義區校園 環保局駁斥亂投藥又提「1關鍵字」被罵翻！

信義區有學校也遭老鼠入侵，蔣萬安市府被指控亂投藥，環保局聲明又扯中央挨罵。（圖翻攝自Threads、台北市政府官網）

台北市鼠患延燒，今天（3日）又有網友分享目擊情報，連台北市政府所在的信義區都有「鼠軍」現蹤。另外，針對「亂投老鼠藥」的指控，蔣萬安市府發布聲明駁斥，又想甩鍋中央，遭網友罵翻。

政治工作者周軒今晚在臉書分享網友回報影片，老鼠大軍入侵信義區公園旁邊的某間學校，可以看到校園內有好幾隻老鼠亂竄，原PO直呼「嚇死人」。鄉民也紛紛表示，「國民黨不是豬瘟廚餘亂倒，就是食物中毒老鼠橫行」、「台北全面搶救少鼠化大成功」、「住在台北真的覺得丟臉，號稱國際化城市卻讓老鼠橫行」、「這些都是蔣萬安說的青鳥，不是老鼠喔」、「天啊！有大有小瘋掉」、「對台北人來說，這樣的生態環境才對得起天龍國的房價」。

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近日也有一名在信義區上班的網友，分享老鼠入侵辦公室的「罪證」，可以看到被存放在抽屜內、置物櫃上面的多款零食，外包裝皆出現被小型動物牙齒撕咬過的痕跡，後續也抓到至少3隻老鼠，「蔣萬安市長，環境衛生慘成這樣你看見了嗎？別再只顧表面工程，連最基本的鼠患都處理不好，市政管理失靈成這樣，真的看傻眼。」

另外，民進黨台北市議員林亮君日前曝光照片，指控蔣市府在鼠患重災區、中山區「心中山線形公園」亂投老鼠藥，恐導致寵物、小孩誤觸或誤食，引發討論。蔣萬安昨天（2日）被問到此事時，已讀亂回稱市府使用的是中央核可的環境用藥。

今天台北市環保局又發聲明駁斥：「環保局嚴正澄清，特定人士稱市府『亂投藥』不是事實，環保局日前已多次說明，環保局消毒班都受過專業訓練，投藥點位落在倉庫角落、雜物間堆疊區域、牆角縫隙、或鼠洞周邊等老鼠出沒或出入建築物路徑，環保局也會嚴格把關投放流程，並透過聯合巡檢與防治，確保投藥位置均與中央原則一致。」

「環保局說明，若不是在這些地方的鼠藥就不是環保局所投放的，環保局同仁如果看到也會馬上收掉。環保局強調，市府跨局處防鼠一直力行環境部所說的防鼠三不、清除食物來源與藥物投放在內等綜合防治措施，與環境部原則一致、沒有不同，因此不存在『打臉』或『卸責』的說法，呼籲特定人士本於事實、切勿創造對立與恐慌。」

周軒看到北市環保局的聲明後酸：「好了好了，你們那些質疑台北市政府亂投老鼠藥的，不要再製造對立恐慌了！人家台北市都是聽『中央』的！」

網友們則砲轟，「我想想，SARS那年的台北市政府相關單位是不是這樣嗆中央？」、「這就對了，賴給中央，叫衛福部成立前進指揮所，叫國防部出兵來清消，再號召鏟子超人來打掃，這樣就OK啦」、「中央規定的投藥位置是什麼？拿出來文件讓市民聞香一下」、「什麼都中央，市長要不要中央指派？」、「中央核准的用藥標準突然變成中央原則了，這樣真的不是造謠嗎？」、「中央叫你處理，你自己選擇投藥，現在被罵了就說是中央要你處理，中央有叫你投藥嗎？」

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