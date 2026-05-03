「水獺媽媽」板橋說繪本 蘇巧慧要當神隊友、打造育兒友善環境

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（持麥克風）說，未來不論她在什麼樣的位置，都會繼續認真地講故事給小朋友聽，做爸媽的神隊友。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，她今午再化身「水獺媽媽」到板橋和親子分享繪本故事，也在母親節前夕，感謝全天下母親的辛勞，活動很快就報名額滿，她深受感動。蘇巧慧強調，未來不論她在什麼樣的位置，都會繼續認真講故事給小朋友聽；未來若有機會做新北市長，她也會努力打造更友善的育兒環境，做爸媽的神隊友。

蘇巧慧今也和民進黨新北市議員戴瑋姍、石一佑、黃淑君、新北市議員參選人陳俊諺，帶著孩子們練習剪指甲、梳頭髮、按摩、散步等照顧及陪伴長輩的台語，讓小朋友在趣味互動中學習，蘇巧慧徵求志工爸媽上台，和她一起說故事，形成不論大人、小孩紛紛搶著舉手的有趣畫面，氣氛溫馨熱絡。

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蘇巧慧成立《水獺媽媽巧巧話》Podcast頻道5年多，開播至今已播出超過340集，累積播放次數至今已突破500萬，蘇巧慧說，自去年起也走出錄音室舉辦實體活動，這次與出版社合作的說故事活動，40組名額不到1小時便額滿，讓她深受感動，有愈來愈多大小朋友收聽，現在任何地方都會巧遇小水獺粉絲，甚至有小朋友看見她就馬上衝過來抱住，讓她很感動。她強調，未來不論她在什麼樣的位置，都會繼續認真地講故事給小朋友聽。

媒體問及，今天活動是不是再次積極搶攻親子票？蘇巧慧回應，每個活動她都認真參與，而且收穫滿滿，也看到大家很多的祝福，她真的非常喜歡跟小水獺們見面、說故事給他們聽。

她指出，母親節是感恩的日子，這幾年她有機會得到大家疼惜，為全新北服務，心懷感恩，所以現在每天行程真的都非常滿；今午再排除萬難到板橋和「小水獺」粉絲相見歡，準備了《媽媽商店》、《阿祖的日子紙》繪本故事與親子分享，她非常感謝合作活動的出版社這幾年來和她一起為了親子教育議題努力，未來若有機會擔任新北市長，她也會努力打造更友善的育兒環境，讓小朋友安心、快樂地長大，做爸媽的神隊友。

蘇巧慧（圖中持麥克風者）說，未來若有機會擔任新北市長，她會努力打造更友善的育兒環境，讓小朋友安心、快樂長大。（蘇巧慧辦公室提供）

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