估地方墊支TPASS恐6月見底 顏若芳籲：停止政治消耗速審總預算

台北市議員顏若芳呼籲，立法院既然已在4月21日將總預算付委，就該立刻停止政治消耗，全速完成全案實質審查，讓地方財政回歸正常。（取自顏若芳臉書）

立法院近日朝野協商達成共識，將今年度總預算案交付委員會審查，也籲請政院執行718億元新興計畫預算，其中包含TPASS等項目。不過，因立院日前拒審總預算，TPASS 2.0的常客優惠回饋金仍然延遲發放，讓民眾權益受損，基北北桃市政府也需代墊預算。

台北市議員顏若芳表示，鑑於中央總預算審查進度延宕，通勤月票補助款確實仍由地方政府先行墊支，但這終究治標不治本；地方政府不可能無限期舉債或挪用配合款來墊付缺口。她保守估計，這些代墊款撐到6月就會破產，唯一的解方根本不在於法律詮釋大戰，而是立法院既然已在4月21日將總預算付委，就該立刻停止政治消耗，全速完成全案實質審查，讓地方財政回歸正常。

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顏若芳提到，部分藍營首長當初宣稱可以用去年度結餘款先墊，但基北北桃四市的結餘款僅約7億元，而台北市單月就需要補貼2.51億元，根本是杯水車薪。現在客運業與地方財政都在苦撐，在野黨不循正軌盡速審查預算，反而企圖用法律約束力存疑的公決案逼迫行政院違法動支，這是把政治鬥爭凌駕於民生福祉之上，令人感到非常遺憾與可悲。

關於李四川提出擴大TPASS、納入高鐵，顏若芳直言，連最基礎的預算都還卡在立法院面臨斷炊危機，現在加碼喊出要納入高鐵，無疑是開出不知財源在哪的空頭支票。

她也提到，政策是為減輕民眾日常市區通勤負擔，而高鐵屬於高單價且高度稀缺的長途運輸資源。目前高鐵尖峰時段運能早已飽和，若貿然納入這種低邊際成本的月票機制，不僅會大幅增加政府補貼負擔、排擠既有市區通勤資源，更會造成短途客占用尖峰座位，嚴重削弱高鐵服務品質。

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