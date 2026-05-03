2026歐洲日音樂會衛武營登場 陳其邁：國際交流持續在高雄深化

歐洲日系列音樂會邀請奧地利鋼琴大師魯道夫．布赫賓德與貝桑頌國際指揮大賽三冠王吳曜宇、NSO國家交響樂團合作。（行國處提供）

2026歐洲日系列音樂會首度在高雄登場，受邀出席的市長陳其邁指出，感謝歐洲頂尖音樂饗宴能來高雄，除代表台歐堅定情誼、也讓國際交流在高雄持續深化。

歡慶歐洲日，歐洲經貿辦事處策畫「2026歐洲日系列音樂會」首度在高雄衛武營國家藝術文化中心登場，邀請奧地利鋼琴大師魯道夫．布赫賓德（Rudolf Buchbinder）擔綱演出。

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布赫賓德被譽為當今維也納鋼琴學派權威指標，這次與貝桑頌國際指揮大賽三冠王吳曜宇及NSO國家交響樂團合作，攜手呈獻布拉姆斯（Johannes Brahms）鋼琴協奏曲，透過大師精湛的琴藝與交響樂團磅礴編制，讓觀眾感受歐洲古典音樂的深厚底蘊。

歐洲經貿辦事處長谷力哲表示，今年為第二年以音樂會形式慶祝歐洲日，也是首次到高雄舉辦，盼透過歐洲音樂家與NSO國家交響樂團合作，展現台歐文化交流。

陳其邁特地感謝谷力哲處長的支持，讓高雄加入歐盟「國際城市夥伴計畫」，在智慧交通與數位治理等領域與歐洲各城市展開深度交流；而高雄與歐盟合作日趨緊密，除經貿交流外，也拓展至文化、藝術及城市交流等多元面向。

陳其邁強調，歐洲日象徵著和平與團結，在當今快速變動的地緣政治下，台灣與歐洲作為共享民主、自由與人權價值的堅定夥伴，雙方的合作不僅超越經貿，更在城市治理與區域安全上建立起緊密連結。

歐洲日系列音樂會首度於高雄衛武營國家藝術文化中心登場，歐洲經貿辦事處谷力哲、高雄市長陳其邁連袂出席。（行國處提供）

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