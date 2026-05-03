竹市「混夏趴！國國生活節」登場 高虹安與新住民打造多元文化城市

「混夏趴！國國生活節」今在大湳雅公園登場，市長高虹安（中）與新住民同樂。（記者蔡彰盛攝）

新竹市新住民初夏盛會「混夏趴！國國生活節」，今在大湳雅公園熱鬧登場，吸引逾1500名民眾參加。活動除延續歷年廣受好評的「國國市集」外，更融合親子互動、文化展演及露天電影院等多元內容，打造豐富精彩的夏日饗宴。市長高虹安也親自到場與民眾同樂，並熱情推廣新住民特色私房料理與原創商品，邀請市民朋友一同感受多元文化魅力，度過輕鬆愉快的週日午後。

高虹安表示，新竹市是一座文化共融的城市，市府持續致力於營造友善、多元且包容的生活環境，讓來自不同背景的市民都能安心生活、穩定發展。針對新住民照顧，市府更不遺餘力，為協助在竹市約1萬1000名新住民順利定居與發展，透過跨局處整合資源並結合民間力量，設置「新住民家庭服務中心」，提供諮詢、法律、親子及福利等多元服務。

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此外，市府每年開設「新住民生活適應輔導班」及「新住民技能培訓專班」，並持續推動新住民增能計畫、親子活動及子女培力方案，從生活適應到能力培養全方位支持，協助新住民家庭加速融入在台生活，實現自我發展與向上成長。

高虹安指出，本次由新住民家庭服務中心規劃辦理的「混夏趴！國國生活節」，延續已邁入第7年的「國國市集」，為市府每年重要的新住民特色活動之一。活動不僅提供新住民展現品牌特色與文化能量的舞台，也透過輕鬆有趣的親子互動設計，讓更多市民在參與過程中認識多元異國文化，進一步營造幸福、友善且包容的城市氛圍。

社會處黃佳婷處長表示，今年活動導入「生活節」概念，整合特色市集、新住民藝文展演、親子闖關活動及露天電影院等多元內容，農業部動植物防疫檢疫署桃園分署亦帶領檢疫犬宣導及示範機場檢疫情形，讓民眾在初夏午後能與家人朋友一同放慢步調，享受輕鬆愜意的戶外時光，感受多元文化交織的溫度與魅力。

社會處表示，今年「國國市集」集結18位新住民頭家熱情參與，帶來多元私房餐點與原創商品。美食愛好者絕不可錯過東南亞甜點專家「艷麗Pondoksunny」、「艾雷西亞法式烘焙」及「牛牛越式優格」，感受道地又富創意的異國風味；喜愛手作設計與質感生活的市民，也能在現場選購各式手工飾品、特色花藝與生活小物。活動透過多元文化交織激盪出創意火花，無論是品嚐美食或尋找獨具風格的手作商品，每一攤位都值得細細探索與體驗。

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