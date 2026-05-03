罵斑斑「殘障」三腳狗犯眾怒 陳佩琪不解：有需要把我罵成這樣？

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前又在社群情勒社會大眾，抱怨「我的先生柯文哲，在你們這些人心目中，竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，這番明顯帶有歧視身障與動物的言論隨即引發輿論撻伐。今天（3日）陳佩琪再度發文回應外界抨擊，辯稱自己沒有歧視的意思，堅持不為失言道歉。

陳佩琪上週三（4/29）在臉書嗆總統賴清德領養的愛犬「斑斑」是「殘障三腳狗」掀起軒然大波，但陳佩琪不覺自己失言，回嗆廣大網友稱自己也有多重殘障手冊，「殘障又怎麼嗎？」她還一副委屈隔空向斑斑說：「經過這幾天、這麼多人幫您出氣，把我這人類罵得體無完膚，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，斑斑您看了，心情應該好多了吧？我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還凄慘的多重殘疾，但是實在不如您啦，被綠媒網軍柯黑名嘴攻擊到體無完膚，他們都幫您在罵我，讓我好生羨慕喔！」

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網友怒火越燒越旺，陳佩琪今天下午再次發文，「當大家focus在狗狗不應該被人用『殘障』一詞形容的當下，在此要卑微的請求、我要請求台灣社會重視我的先生柯文哲的人權，特別是在司法方面，他在台灣貢獻了這麼多年，他當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨的黨主席，捫心自問何以致此、你們要如此對待他？」

「另外這幾天有許多不知道是『人權』團體、還是『動保』團體的，出來說我不可用『殘障』一詞來形容狗，若是動保團體也就罷了，竟還有人權團體出來幫狗被用『殘障』一詞形容說話的，但這些人權團體卻無視我先生這些年來在司法和媒體上所受到的『豬狗不如』的待遇。」

「他是一個當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨黨主席啊，所受待遇竟比狗被用『殘障』一詞形容還不重要？就算你們要維護狗權，也要重視狗在台灣角落有無數沒被善待的流浪狗啊，你們在關注我用什麼形容詞形容斑斑的同時，有沒有注意到斑斑有一群同伴、更需要你們的關注和援手呢？」

她強調自己沒有歧視的意思，「我自己在外頭買交通票，也都跟人講『我有殘障手冊』，請問有需要我用一個『殘』字講斑斑這隻狗，就把我罵成這樣嗎？」陳佩琪還舉例，稱自己身為小兒神經科兼新生兒專科醫師，接觸過許多癲癇、因先天基因變異造成遲緩的患者，幫這些人開殘障手冊時也知道有機構建議不要用到「殘」這個字、避免使用「癲癇」一詞，但患者家屬都不以為然，認為這類稱呼並不構成歧視，她過去在臉書也寫過很多次文章，生病沒什麼好丟臉的。

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