藍營「副主席」屢出包！吳思瑤：鄭麗文人事紅統內鬥、走向一言堂

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文去年上任之初，曾盛讚她任命的4位副主席代表的是「老幹新枝」，然其中3位副主席李乾龍、季麟連、蕭旭岑等人陸續爆發爭議與內鬥風暴。民進黨立委吳思瑤今直言，從鄭麗文的人事任命可見她欠缺包容性、相對保守且用人單一，更是「逢中必舔」的中共領導人習近平路線；而蕭、季「內鬥型」性格也讓國民黨走向一言堂，讓黨內的歧異極大化。

鄭麗文所派任4位副主席包含，李乾龍、季麟連、蕭旭岑、張榮恭。首先從蕭旭岑日前捲入馬英九基金會的人事風暴，被馬辦指控違反「財政紀律」；到李乾龍追蹤器的羅生門事件，最後則為近期因軍購案在中常會揚言開除立法院長韓國瑜黨籍的季麟連，4位副主席之中就有3位爆發不同的爭議。

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對此，吳思瑤今接受本報訪問指出，從上述副主席的人事任命來說，可以看到鄭麗文的政治性格非常欠缺包容性、相對保守且用人單一；此外，這幾位副主席的同質性也很高，且都反映在「紅統」價值、向中國極度靠攏，印證鄭麗文的路線就是習近平的路線。

她說，這幾個人都是相對具有爭議性的體質，尤其蕭旭岑、季麟連都屬「內鬥型」。蕭旭岑上任後與馬英九的鬥爭，季麟連則與黨內青壯派徐巧芯、戰鬥藍發起人趙少康、韓國瑜等人意見不合。當鄭麗文的用人都集中在內鬥型的人事，沒有辦法幫她整合黨內的意見，反而讓黨內的歧異越來越分裂，這種用人更代表了國民黨已經走向了「一言堂」。

「若連黨內的意見整合都出問題，如何跟社會對話？」吳思瑤強調，這些副主席非但沒有辦法來整合黨內的意見，反而是分裂了黨內的歧異、讓黨內的歧異極大化。台灣社會民主就是多元與包容，這些人都只搞內鬥、沒有辦法整合黨內的意見，國民黨整體便喪失了跟社會對話的能力。

吳思瑤批判，可以從一個人的用人的性格看出她的政治性格，鄭麗文如此單一、自我取暖式，是「逢中必舔」的習近平路線，都讓各界擔憂。國民黨是台灣最大的在野黨，但最大的在野黨不對國家忠誠，甚至在政黨跟個人利益之間，這些人都還是個人利益大於政黨利益。

此外，吳思瑤也提及，她甚至覺得傅崐萁如同鄭麗文「另一位副主席」，傅連黨團意見都沒辦法整合，還拉大了黨內的歧異，其本身的爭議色彩也沒辦法跟社會對話，導致國民黨會走成回頭路，越走越往極統、保守、守舊且狹隘。

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