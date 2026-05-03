突破中國封鎖！賴總統飛抵史瓦帝尼 當地兩大報頭版曝光

史國兩大主流報紙《史瓦帝尼時報》及《史瓦帝尼觀察報》，雙雙以頭版大篇幅報導賴總統抵達的消息。（總統府提供）

賴清德總統突破中國封鎖，當地時間2日順利抵達史瓦帝尼國是訪問，史國兩大主流報紙《史瓦帝尼時報》（Times of Eswatini）、《史瓦帝尼觀察報》（Eswatini Observer）今雙雙以頭版大篇幅報導，凸顯史瓦帝尼政府與民間對台灣元首到訪的重視。

史瓦帝尼時報是史瓦帝尼歷史最悠久，也是發行量最大的報紙，當地3日以「Taiwan president arrives in Eswatini」（台灣總統抵達史瓦帝尼）為題大篇幅報導，並刊登賴總統與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世握手合影，充分凸顯史國政府與民間對台灣元首到訪的高度重視。

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史瓦帝尼觀察報（Eswatini Observer）已創辦超過40年，報導風格相對穩健。此次也以「TAIWAN PRESIDENT JETS IN」（台灣總統飛抵）在頭版大篇幅報導。文中提及此行先前曾因專機飛越許可遭撤銷而生波折，最終仍順利成行。

除此之外，史瓦帝尼網路媒體《史瓦帝尼正面新聞》（Eswatini Positive News）也大幅報導賴總統到訪史國，以「NO COUNTRY HAS A RIGHT TO BLOCK TAIWAN FROM THE WORLD」（沒有任何國家有權阻止台灣為世界做出貢獻）為題，表達對賴總統到訪史國的重視與支持。

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