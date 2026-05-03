為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    突破中國封鎖！賴總統飛抵史瓦帝尼 當地兩大報頭版曝光

    2026/05/03 17:38 記者陳昀／台北報導
    史國兩大主流報紙《史瓦帝尼時報》及《史瓦帝尼觀察報》，雙雙以頭版大篇幅報導賴總統抵達的消息。（總統府提供）

    史國兩大主流報紙《史瓦帝尼時報》及《史瓦帝尼觀察報》，雙雙以頭版大篇幅報導賴總統抵達的消息。（總統府提供）

    賴清德總統突破中國封鎖，當地時間2日順利抵達史瓦帝尼國是訪問，史國兩大主流報紙《史瓦帝尼時報》（Times of Eswatini）、《史瓦帝尼觀察報》（Eswatini Observer）今雙雙以頭版大篇幅報導，凸顯史瓦帝尼政府與民間對台灣元首到訪的重視。

    史瓦帝尼時報是史瓦帝尼歷史最悠久，也是發行量最大的報紙，當地3日以「Taiwan president arrives in Eswatini」（台灣總統抵達史瓦帝尼）為題大篇幅報導，並刊登賴總統與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世握手合影，充分凸顯史國政府與民間對台灣元首到訪的高度重視。

    史瓦帝尼觀察報（Eswatini Observer）已創辦超過40年，報導風格相對穩健。此次也以「TAIWAN PRESIDENT JETS IN」（台灣總統飛抵）在頭版大篇幅報導。文中提及此行先前曾因專機飛越許可遭撤銷而生波折，最終仍順利成行。

    除此之外，史瓦帝尼網路媒體《史瓦帝尼正面新聞》（Eswatini Positive News）也大幅報導賴總統到訪史國，以「NO COUNTRY HAS A RIGHT TO BLOCK TAIWAN FROM THE WORLD」（沒有任何國家有權阻止台灣為世界做出貢獻）為題，表達對賴總統到訪史國的重視與支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播