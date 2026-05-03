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    首頁 > 政治

    美AIT聯手屏東防災 深化學子應變能力

    2026/05/03 17:43 記者葉永騫／屏東報導
    美國AIT與屏東縣府辦防災研習，深化學子應變災害能力。（記者葉永騫攝）

    美國AIT與屏東縣府辦防災研習，深化學子應變災害能力。（記者葉永騫攝）

    為提升青年學子面對突發災害與意外事故的應變能力，屏東縣政府與美國在台協會（AIT）在屏東縣立大同高級中學舉辦兩場「I CAN HELP 防災基礎研習工作坊」，透過實務課程強化學生在防災與急救方面的技能與知識。美國在台協會高雄分處長張子霖說，小時候吃飯時卡住了，所幸爸爸知道怎麼急救才救了他的命，因此學習意外事故及災害應變能力相當重要。

    縣長周春米表示，近年極端氣候事件頻仍，包括強降雨、熱浪及複合型災害接連發生，加上全球局勢變化快速，各類風險交織，防救災能力不足，將直接影響災害發生時的損害程度與生命安全，因此從校園扎根防災教育，建立正確觀念與基礎技能，已是刻不容緩的重要課題，事故現場的「黃金時間」往往掌握在第一時間的在場者手中，急救與外傷處理不應從進入醫療體系才開始。

    AIT高雄分處處長張子霖分享自身經驗指出，約50年前他兒時因食物哽塞、無法呼吸，所幸他的爸爸有過相關的研習，所以成功救了他的命，強調這類基礎救命技能的普及，不僅關乎個人安全，更是提升整體社會韌性的關鍵基礎。

    教導學子如何防災應變的能力相當重要。（記者葉永騫攝）

    教導學子如何防災應變的能力相當重要。（記者葉永騫攝）

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