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    首頁 > 政治

    央視插播痛罵賴清德「偷渡式外交」 謝寒冰補刀譏笑問1句被罵翻！

    2026/05/03 19:30 即時新聞／綜合報導
    賴清德擺脫中國外交打壓，成功出訪史瓦帝尼。（圖翻攝自賴清德臉書）

    賴清德擺脫中國外交打壓，成功出訪史瓦帝尼。（圖翻攝自賴清德臉書）

    總統賴清德突破中國外交封鎖，成功抵達我國友邦史瓦帝尼。消息一出，中共官媒《央視》隨即插播新聞痛罵賴清德，還有親藍名嘴酸賴清德偷偷摸摸，並以充滿戲謔的口吻笑問「你要怎麼回來？」，遭台網砲轟。

    賴清德原定4月22日率團出訪史瓦帝尼，但因為中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消專機飛航許可，導致行程在出發前夕臨時喊卡。可就在昨天（2日）傍晚，賴清德透過臉書無預警宣布，自己已順利抵達史瓦帝尼，引發熱烈討論。

    據悉，經外交與國安團隊縝密安排，史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）派出史國副總理札杜莉（Thulisile Motsa Dladla）擔任特使，搭乘國王專機來台，本月2日凌晨賴清德搭乘該專機從台北直飛史瓦帝尼，成功衝破封鎖。

    消息曝光後，《央視》緊急插播新聞，痛罵賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演偷渡式外竄鬧劇，淪為國際笑柄」。

    另外，專門對台進行政治宣傳與資訊戰的抖音帳號「台海時刻」，也截錄名嘴謝寒冰在親藍政論節目上恥笑賴清德的片段，謝寒冰酸賴清德去個友邦要「弄得像小偷一樣，其實真的滿難看的」。謝寒冰還問賴清德，面對中國外交封鎖，「你要怎麼回來？」，接著露出嘲諷意味十足的笑容。

    網友看不下去，紛紛表示「謝寒冰你的譏笑法，真的醜陋到無下限，都不希望台灣變得更好嗎？請你滾出台灣去做中國人，丟臉！」、「牠真的很噁，匪台的紅嘴都面目可憎」、「我就ven 有花到中國的人民幣嗎」、「又不是花中共國的錢，花公帑怎麼了嗎」、「所以台灣總統若出事你們就這麼高興，總是有一群急著唱衰台灣」、「看到這些垃圾人的嘴臉真的覺得很好笑」、「真正難看的是你自己和中共，見不到總統好，見不得台灣進步，執政黨做什麼在你眼裡都是錯的」。

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    謝寒冰嘲諷味道十足地笑問賴清德要怎麼回台灣。（圖翻攝自Threads）

    謝寒冰嘲諷味道十足地笑問賴清德要怎麼回台灣。（圖翻攝自Threads）

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