TPASS加價納高鐵？ 張文潔：先確保現有制度正常、回饋準時發放

張文潔說，現階段應優先確保既有TPASS制度正常運作與回饋準時發放，再來討論擴充範圍，才是對民眾負責的做法。（翻攝自台北市議員張文潔臉書）

新北市長參選人李四川提出研議提出TPASS升級、加價搭乘高鐵構想，台北市議員張文潔今（3）表示，擴大TPASS的適用範圍是可以討論的，但具體到「納入高鐵」，認為需要非常務實地評估實際效益，TPASS的核心目的是支撐「日常通勤」，但高鐵在北北基桃區間的站點有限、班距較長、轉乘成本也高，對多數通勤族來說，未必是穩定且可預期的選項。

張文潔以板橋到台北為例說明，捷運板南線尖峰班距約2分鐘，運量與穩定性都遠高於高鐵；高鐵不僅班距平均超過10分鐘，錯過班次的時間成本也很高。

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張文潔認為，這項政策比較可能只是增加少數族群的選擇，而不是有效解決整體通勤問題。如果在預算仍未穩定的情況下貿然擴張適用範圍，反而可能稀釋資源、影響原本制度的穩定性。

張文潔說，現階段應優先確保既有TPASS制度正常運作與回饋準時發放，再來討論擴充範圍，才是對民眾負責的做法。

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