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    首頁 > 政治

    同是我國飛機兩樣情！巴拿馬挪用救難機 史國專機成賴總統出訪功臣

    2026/05/03 17:00 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（擷取自賴清德臉書）

    總統賴清德以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（擷取自賴清德臉書）

    總統賴清德成功出訪史瓦帝尼，搭乘的史王專機功不可沒。台灣曾於2009年捐贈救難專機予巴拿馬政府，卻被改裝成總統專機；台灣2016年轉售給史瓦帝尼的A340，至今仍持續使用，成為本次賴總統成功出訪的功臣。

    我國曾於2010年、前總統馬英九任內，捐贈「萊格塞600型」予當時的邦交國巴拿馬，作為「救難專機」使用，但時任巴拿馬總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）卻將救難專機改成總統專機，增建大型餐桌、皮椅等豪華設備，還搭乘參加當時宏都拉斯總統羅柏（Porfirio Lobo）的就職典禮。

    我國在2016年、前總統蔡英文任內，以約1200萬美元的價格，轉售一架華航A340飛機給史瓦帝尼，機號為3DC-SDF，於2018年運抵史瓦帝尼，該架飛機機齡25年。軍事科技評論家James Jseng指出，A340早在2011年停產，全球逐步退場，零件取得困難、維修成本高昂，但這架史王專機仍能完成14小時長程飛行，代表背後仍有完整且可靠的維修支撐。

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