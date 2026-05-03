RightsCon被迫取消！ 政院：中國希望國際無視我國民主

中國打壓，全球最大網路人權會議RightsCon今年被迫取消。圖為去年台北舉行的第13屆「全球數位人權大會」（RightsCon 2025）。（圖取自官網）

原定本月5日在尚比亞舉行的「全球數位人權大會」（RightsCon2026）在開幕前幾天突然取消，主辦單位「即刻連線」（Access Now）證實，取消原因是中國施壓非洲主辦國，要求排除台灣倡議人士。行政院人權及轉型正義處今日批評，中國目的無非是希望國際社會無視我國的自由民主體制，也意在迫使各國人權行動者對威權國家對人民的監控與壓迫噤聲。

「全球數位人權大會」作為國際間關注數位人權議題的重要交流平台，今年原規劃議程包括：數位主權與韌性網路、數位安全、人工智慧治理與監管、假訊息、網路監控、LGBTIQ+與原住民族等少數群體保障等議題。

請繼續往下閱讀...

「即刻連線」（Access Now）5月1日於活動官網發布聲明，直指因中國政府打壓，本次實體及線上活動均無法如期舉行，並對此種干預國際公民社會討論空間之行為表達譴責，呼籲各國數位人權社群夥伴團結並持續在相關議題攜手合作。

行政院人權及轉型正義處表示，中國對各國公私部門夥伴參與本次活動的打壓，目的無非是希望國際社會無視我國的自由民主體制，也意在迫使各國人權行動者對威權國家對人民的監控與壓迫噤聲，此種行為正是數位環境下公民自由集結形成「全球數位人權大會」此平台亟欲對抗的極權威脅。

政院人權處指出，本次事件不僅僅是讓我國民間夥伴失去一次與國際社群就數位人權議題進行深度交流的機會，也彰顯我國於數位發展議題上，更應與國際公民社會一齊鞏固數位及民主韌性的防線，捍衛自由、民主、法治與人權價值。

政院人權處提及，數位環境的發展高度仰賴健全的自由、民主、法治及人權保障機制，我國將持續以行動支持國內外數位人權社群透過「全球數位人權大會」等平台發聲，並與各國相關政府部門與國內外非政府組織合作交流，共同對抗數位環境之人權危害，強化數位及民主韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法