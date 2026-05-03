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    首頁 > 政治

    聲援賴清德出訪 何欣純籲台灣走向世界

    2026/05/03 16:53 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（中）到大肚合興宮，參與2026趙子龍文化季活動。（圖由何欣純團隊提供）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中）到大肚合興宮，參與2026趙子龍文化季活動。（圖由何欣純團隊提供）

    民進黨台中市長參選人何欣純到大肚合興宮，參與2026趙子龍文化季活動，何欣純聲援總統賴清德出訪史瓦帝尼，她表示，引用賴總統文字，台灣團結加油、絕不放棄走向世界，何欣純也認為，台中市大里垃圾掩埋場堆置近45萬噸垃圾，遭戲稱為「全台最大垃圾山」問題需徹底解決。

    何欣純今天到大肚參與2026趙子龍文化季活動，與合興宮主委黃金旺、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、藍委顏寬恒、在地台中市議員張家銨及無黨籍議員林孟令等人一起騎單車，何欣純說，趙子龍文化季傳承歷史文化，讓地方越來越興盛，她並發言力挺賴清德出訪史瓦帝尼。

    何欣純說，她要引用賴總統文字，台灣團結加油走向世界，每一分良善力量是台灣人不可剝奪的權利，也是對世界許諾，而台灣面對挑戰，要以決心和努力克服一切，面對打壓不公，會堅持公義理性應對，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

    由於大里垃圾掩埋場遭戲稱為「全台最大垃圾山」，垃圾減量及廚餘去化問題日益嚴重，引發台中是否試辦垃圾「隨袋徵收」討論。

    何欣純說，台中垃圾處理不能僅侷限討論隨袋徵收，需大幅強化去化能量，真正關鍵是提升整套垃圾治理能力，從源頭減少垃圾量，儘速去化大里在內堆放的打包及掩埋垃圾，才能徹底解決問題。

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