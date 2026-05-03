李四川改新造型搶攻年輕票？ 蘇巧慧讚新髮型：力拚人才匯聚

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席活動樣貌。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天在臉書粉專上架「西裝是場合，工程帽是本能」最新短影音文宣，他找來造型時裝造型師李明川為他打點新造型、拍攝形象照，頗有爭取年輕人支持之意。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪回應，「川伯（李四川）髮型真的改得蠻漂亮的」，她未來也會聚合更多專業的人才，讓新北市更好、更漂亮。

蘇巧慧今午化身「水獺媽媽」到板橋出席出版社舉辦的童書活動間接受媒體聯訪，對於李四川找來年輕設計師操刀新形象，是否有意搶攻年輕票？蘇巧慧回應，川伯（李四川）的髮型真的改得蠻漂亮的，不愧是李明川，「我想優秀的人才、各種專業的人才，我們也都非常的欣賞，未來我也會聚合更多專業的人才，讓新北市更好、更漂亮」。

國民黨新北市長參選人李四川找來時裝造型師李明川為他打造新造型。（圖擷取自「李四川Hammer Lee」臉書）

國民黨新北市長參選人李四川今上架新造型短影音，找來時裝造型師李明川為他打點新造型，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡者）今回應，李四川髮型真的改得蠻漂亮的」，她未來也會聚合更多專業的人才，讓新北市更好、更漂亮。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法