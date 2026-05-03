民眾黨出「奇兵」促彰化藍白合？吳韋達回應了

民眾黨縣議員吳韋達，目標拚縣議員連任，表明縣選長是大人的事。（擷取吳韋達臉書）

國民黨彰化縣長提名人選尚未拍板，傳出民眾黨彰化也有「奇兵」可促成藍白合，該奇兵傳出曾任時代力量副秘書長、現任民眾黨的彰化縣議員吳韋達。對此，吳韋達指出，「選縣長是大人的事，我只是一個小朋友」他求證黨主席黃國昌，得到了「空穴來風，毫無所悉！」8個字回應。他強調，眼前就是拚連任，跟著民眾黨彰化市選區內4位代表參選人一起拚選戰。「在政治上，選縣長是大人的事情，我只是一個小朋友」

藍營被點名競逐縣長大位的人選還不少，除了4位爭取國民黨提名的立委謝衣鳯、前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章，還有前考紀會主委、律師魏平政，之前還有新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌，以及前民眾黨立委蔡壁如等人，劉和然明確拒絕，黃國昌也否認，檯面上目前就國民黨4人競逐，以及彰化縣議長謝典霖私下鼓吹參選的蔡壁如。今天傳出吳韋達才是民眾黨想拱出的人選。

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人隨謝典霖到澳洲考察的吳韋達，接受記者電訪表示，他從4月16日創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌來彰化市精誠夜市掃街拜票，之後雙方再也沒有碰面講話，突然傳出憑空杜撰的假消息，他完全不清楚，也沒有意願。

吳韋達說，自己清楚人生規劃與目標，專心做好眼前的事情，服務基層、勤走家戶拜訪衝刺議員與代表這才是重點。他強調吳韋達強調自己還須歷練，記者進一步追問，願不願意幫黨出來、出來犧牲？吳韋達說，「太誇張了！」也笑稱，「這不只犧牲，這應該會死很慘吧！」他說，用基本邏輯判斷，中央不可能叫他選縣長，黃國昌也說不知道傳聞從何而來。

吳韋達唸清大物理、交大物理研究所，荷蘭深造取得物理學博士，2018年披時代力量戰袍選上，是時力彰化首位縣議員，2022年拚連任失利落選頭，直到2023年12月22日因前縣議員林茂明涉嫌賄選，當選無效定讞，吳韋達遞補，當時他已退出時力以無黨籍銜接政治生涯，去年黃國昌邀約入黨，他正式加入民眾黨，這次，獲黨中央提名參選彰化縣第一選區（彰化、花壇、芬園）。

民眾黨縣議員吳韋達（左4）表明自己沒有選縣長的規劃，眼前拚連任，帶4位彰化市代表參選人一起衝刺。（民眾黨彰化縣黨部提供）

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