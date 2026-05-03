今年要打2場「選戰」 童子瑋：讓基隆和台灣籃球邁向世界

民進黨基隆市長參選人童子瑋（前排左起）日前舉辦籃球見面會，邀請蔡英文前總統，以及2位台籃傳奇錢薇娟、陳信安參加。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

基隆市議長童子瑋今年將投入2場「選戰」，除了代表民進黨11月28日選基隆市長，5月也將參與中華民國籃球協會理事長改選。針對賴清德總統突破中國封鎖、成功出訪史瓦帝尼，童子瑋認為，他這2天也與蔡英文前總統碰面聊到體育外交，前後任總統都特別重視與國際世界的關係，這就是「堅持走向世界」的海洋精神。

童子瑋表示，賴清德總統突破外交封鎖，成功出訪國際友邦史瓦帝尼，是一次重大的外交突破。他說，自己認為所有台灣人民都非常振奮，因為作為一個海島國家，我們的精神就是要不斷突破、前進，走出國際和世界，讓更多人看見台灣。

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童子瑋說，他5月要投入中華籃協的理事長選舉，5月1日舉辦籃球見面會時，他也邀請蔡英文前總統、籃協秘書長李雲翔以及2位台籃傳奇陳信安、錢薇娟，共同祝賀剛獲得全國好成績的銘傳國中選手，期間就有跟蔡前總統談到體育外交的話題。

童子瑋提到，外交的打拚就像球場的奮鬥一樣，都要堅持跟努力，他未來除加速籃協改革，更要推動職籃整併提升台灣籃球的水準，進一步爭取中華隊在國際上的好成績，並在FIBA上站穩腳跟、取得一席之地。

他指出，體育也是台灣被看見的另一種方式，如果能在國際賽場上打出好成績，就能讓國際更多人了解台灣的故事，看見我們的困境和挑戰，未來就更能夠爭取更多國際社會的認同，這不只是台灣人的精神，更是基隆人代代相傳的DNA。

童子瑋表示，從基隆的海港、體育的拚戰，以及前後2任總統的身上，他都看見這個「堅持走向世界」的精神，未來不管是做基隆市長，或是籃協的理事長，都會用這個精神來服務跟貢獻，讓基隆連結國際城市，也要讓台灣籃球邁向世界。

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