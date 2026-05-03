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    首頁 > 政治

    中國擋賴清德回程恐釀更大外交爭端 朱宥勳：當初讓他去不就好了？

    2026/05/03 16:30 即時新聞／綜合報導
    賴清德突然宣布成功抵達史瓦帝尼。（圖擷取自賴清德臉書）

    賴清德突然宣布成功抵達史瓦帝尼。（圖擷取自賴清德臉書）

    總統賴清德衝破中國外交封鎖，「瞬移」到友邦史瓦帝尼，引發各界熱議。作家朱宥勳表示，之所以有這樣一次重大的外交突破，都是因為中國搞小動作，當初讓賴清德好好去就不會這麼多事了。

    針對賴總統突然宣布順利抵達史瓦帝尼，朱宥勳在臉書發文調侃中國，「本來是一次很普通的出訪，被中國打壓之後，升級成重大外交事件。然後因為升級了，所以瞬移到史瓦帝尼，就變成重大外交突破。好啦，現在中國要擋賴清德回程嗎？如果不擋，就變成吃了虧但毫無辦法；如果擋，要確喔，會變成更大的外交爭端喔。本來好好讓賴清德去不就沒這麼多事了嗎？」

    賴清德原定4月22日率團出訪史瓦帝尼參加史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）登基40週年及58歲華誕慶典。但因為中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消專機飛航許可，導致行程在出發前夕臨時喊卡。

    可就在昨天（2日）傍晚，賴清德透過臉書無預警宣布，自己已順利抵達史瓦帝尼，引發熱烈討論。據悉，經外交與國安團隊縝密安排，賴清德本月2日凌晨搭乘史國派出的專機從台北直飛史瓦帝尼，成功衝破封鎖。

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