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    首頁 > 政治

    李四川拋TPASS納高鐵引學者疑慮 蘇巧慧：應讓運具發揮最好功能

    2026/05/03 16:44 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川日前拋出TPASS納入高鐵可能，有學者點出恐將削弱服務品質與營運調度彈性，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡者）回應，她未來會參考學界意見，將每項交通運具的功能發揮到最好。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川日前拋出TPASS納入高鐵可能，有學者點出恐將削弱服務品質與營運調度彈性，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡者）回應，她未來會參考學界意見，將每項交通運具的功能發揮到最好。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川日前拋出北北基桃一日生活圈的TPASS通勤月票研討納入高鐵可能，但有學者點出此舉恐將削弱服務品質與營運調度彈性，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪回應，李四川還未公布政見細節，就留待他們說明，她未來則會參考學界意見，將每項交通運具的功能發揮到最好。

    李四川日前拋出TPASS若假設能加一點錢，上、下班也可坐高鐵，現在在研討跟計算。台灣大學軌道科技研究中心教授賴勇成昨指出，國外經驗普遍未將高鐵納入都市通勤月票，若實施恐誘發額外需求，將進一步加劇高鐵尖峰擁擠，削弱服務品質與營運調度彈性。

    蘇巧慧今午化身「水獺媽媽」到板橋出席出版社舉辦的童書活動間接受媒體聯訪，媒體提問，李四川提出TPASS納入高鐵一事受到產學界批評，短途的通勤會佔用座位，排擠長途跟商務客，蘇巧慧對此事的看法。

    她回應，對方候選人的政見其實細節都還沒有公布，那就留待他們自己來說明，「現在學界也有很多意見的提出，未來我們也會參考，畢竟每一種交通運具都會有它不同的功能，每一項我們都應該讓它發揮到最好」。

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