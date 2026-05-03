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    首頁 > 政治

    賴清德赴史瓦帝尼訪問 石崇良揭醫療合作現況

    2026/05/03 15:21 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良說，台灣多年前就持續與史瓦帝尼產開醫療合作，由北醫大協助進行臨床服務、人員訓練等。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良說，台灣多年前就持續與史瓦帝尼產開醫療合作，由北醫大協助進行臨床服務、人員訓練等。（記者林志怡攝）

    總統賴清德近期赴史瓦帝尼訪問，與該國交流情況備受關注。衛福部長石崇良說，台灣多年前就持續與史瓦帝尼展開醫療合作，由北醫大體系協助進行臨床服務、人員訓練等，近年來進一步協助該國建立整合性資訊平台，整合掛號、診間、藥品系統，目前也持續幫助該國導入國際標準病例格式。

    石崇良說明，過去與史瓦帝尼的合作著重於臨床服務、人員訓練，但近2年考量全球資訊科技發展，我國也開始協助史瓦帝尼建立類似台灣的醫療科技系統，從掛號、診間到藥品都一併整合，目前反應相當良好，我國也進一步善用過去的經驗，持續推動該國使用國際標準病例格式。

    台北榮總院長陳威明則指出，今日是一年一度的「健康台灣論壇」，堪稱年度醫療盛會，今年是第3度舉辦，希望打造健康強國，落實健保永續，提升醫療工作環境與秩序，而總統府健康台灣委員會迄今召開7次會議，每次會議長達4小時，會後更推出癌症治療3箭、888三高防治計劃、長照3.0等關鍵政策。

    陳威明說，今年健保總額更首度突破1兆，同時還有5年489億元健康台灣深耕計畫，賴清德與卓榮泰持續關注護理師福利與照顧、醫事人力發展等議題，目前衛福部也已經修改醫院評鑑週期，自4年延長為6年，醫界深受鼓舞，今日雖賴清德遠在史瓦帝尼，但相信仍時刻關懷健康論壇。

    此外，行政院長卓榮泰笑說，他上週向總統府拿健康台灣論壇的參考資料時，工作人員還提醒他「總統會來」，顯見當時工作人員也還不清楚總統的出行狀態，但賴清德也特別吩咐他，論壇活動務必全程參與、不能中途離開。

    卓榮泰指出，台灣有非常好的公衛環境，並透過相關政策促使護理、醫療資源永續發展方向進行，同時也透過再生醫療雙法奠定，生技發展穩固基礎，目前也將生物科技視為國家戰略產業，希望能成為下一座護國神山。

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