台灣參與人權會議突停辦 外交部強烈譴責中國跨國鎮壓惡劣行徑

將在尚比亞舉行的全球數位人權大會突然取消。圖為去年在台灣舉辦的全球數位人權大會。（路透）

全球數位人權大會（RightsCon）原訂5月5日至8日在尚比亞舉行，卻因中國施壓被迫取消。外交部表示，強烈譴責中方跨國鎮壓、破壞國際人權交流的惡劣行徑，並高度肯定、支持主辦單位明確拒絕尚比亞政府在中國施壓下提出的脅迫式事前審查等無理條件。

全球數位人權大會是全球規模最大的網路人權會議，由國際非政府組織「即刻連線」（Access Now）每年主辦1次，今年原訂於5日至8日在尚比亞舉行，預計將有來自150個國家的2600人實體參與，另有1100人線上與會。

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外交部指出，這場人權盛會因中國幕後施壓而被迫取消，外交部對中方實施跨國鎮壓、破壞國際人權交流的惡劣行徑，表達最強烈譴責。

外交部表示，高度肯定並支持主辦單位「即刻連線」的堅定立場，根據其官方聲明，該組織明確拒絕尚比亞政府在中國施壓下提出的脅迫式事前審查等無理條件，並決定全面取消會議，以捍衛RightsCon所代表的自由、民主及法治精神。

外交部也公開聲援「人權觀察」（Human Rights Watch）、「網路權利聯盟」（Net Rights Coalition）及其他132個全球數位人權團體，肯定並歡迎他們展現守護數位人權價值的道德勇氣。

外交部指出，台灣曾於去年2月在台北成功舉辦RightsCon年度會議，當時我國政府秉持「支持民間交流、不干預專業對話」精神，全力協助各國人士與會，這與本次中方排除異己、推行數位威權主義的作法，形成鮮明對比。

外交部表示，台灣作為亞洲民主典範，始終站在對抗數位威權擴張的前線，台灣也堅定承諾，將持續提供透明、安全且不受不當審查威脅的論壇空間，並與全球人權夥伴攜手守護數位時代的自由價值。

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