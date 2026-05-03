獨家》稱個人因素！民眾黨前高雄市主委莊貽量自爆遭裝追蹤器撤文

民眾黨前主委莊貽量自爆遭追蹤引恐慌 他撤文報案坦言個人因素。（資料照）

首次上稿 15:00

更新時間 16:48

有意競逐高市左楠區議員、民眾黨高市黨部前主委莊貽量，自爆自家車疑遭人安裝GPS追蹤器，高市警方非常重視，發現莊未報案，今午清查17個分局，原來莊有向北高雄某分局說明，坦承是「個人」因素，並承諾會刪該篇PO文。

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莊貽量於5月2日突然於臉書PO文，自爆座車疑被安裝GPS追蹤器，並質疑對其人身安全造成疑慮、且時間點過於敏感，將透過司法捍衛權益，引發民眾恐慌，甚至質疑港都治安。

警方十分重視莊的PO文，以及所引發的民心不安，莊所居住及準備參選的北高雄區域分局主動與莊的親友聯絡，欲關心莊的現況，並詢問是否報案展開偵查，但均未收到正面回應，莊也未向戶籍地分局報案。

直到今天警方全面回報莊的下落，南高雄某分局緊急回報，莊已到該分局說明，但仍不報案，坦言是「個人」因素，願意立刻撤文。

莊貽量又於今15時52分臉書PO文，表示「本人已報警處理」，據了解，警方可能朝個人糾紛調查，莊向警方表示會向社會大眾說明清楚。

莊貽量自爆遭追蹤引恐慌警方釐清為個人因素。（資料照）

莊貽量在臉書貼出報案記錄。（圖擷取自莊貽量臉書）

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