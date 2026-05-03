中和區受鎮宮點燈祈福 李四川爭取眾神、信眾支持

國民黨新北市長參選人李四川（持火束者）點亮中和區受鎮宮的七星寶燈，為市民祈福。（記者黃政嘉攝）

新北市中和區受鎮宮今年舉辦「百年信仰首巡」活動，恭迎北港朝天宮天上聖母及北港武德宮天官武財神首度蒞臨，5月1日適逢天官武財神聖誕千秋，受鎮宮連3天舉辦法會，今再邀請國民黨新北市長參選人李四川點亮宮裡的七星寶燈為市民祈福，李四川現場除感謝眾神庇佑，也爭取信眾支持，他說，他年底還要回新北和大家共同打拼，祈求眾神、鄉親幫忙。

李四川今與國民黨立委張智倫、新北市議員游輝宂、金瑞龍、邱烽堯一同到受鎮宮參拜，眾人與廟方簡短聊天互動後，隨即由法師向眾神祝壽獻禮團拜，李四川也點亮宮裡的七星寶燈，象徵為市民祈福、安居樂業，眾人齊呼「李四川凍蒜」，會後也有許多鄉親找他合影，李四川皆來者不拒。

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李四川致詞，他恭祝天官武財神聖誕千秋，也感謝濟公活佛、媽祖婆、天官武財神的保佑中和地區國泰民安、風調雨順，大家都平安賺大錢，也盼眾神繼續保祐，年底他還要回來新北，和大家共同為新北打拼，祈求眾神幫忙。

他說，最重要是所有鄉親要給他支持、幫忙，讓他可以再回來新北，他一定跟大家為新北市的市政努力，也希望鄉親支持（黨內）市議員高票當選，包括地方的里長，「我常說，市長都看報告，里長都看現場，沒里長就沒法反映地方所有的問題，所以也要讓里長全部都可以高票當選」，今天跟大家來向財神爺祝壽，大家一定都可以平安、賺錢。

新北市雙和宗教民俗文化協會創會理事長翁敏杰今主持活動，他表示，5月1日起連3天舉辦1年1度的武財神聖誕，今年首度恭迎北港朝天宮的天上聖母跟北港武德宮的武財神蒞臨，今也邀請李四川來宮裡奉開寶燈，讓新北市民容光煥發、本命光采、安居樂業。

國民黨新北市長參選人李四川（前排中）今到中和受鎮宮團拜。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（右4）感謝眾神庇佑，也爭取信眾支持。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（左3）與現場支持者合影。（記者黃政嘉攝）

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